США направят Украине $4,9 млрд бюджетной поддержки

США направят Украине $4,9 млрд бюджетной поддержки в сентябре. Об этом сообщили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

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Как отметили в ведомстве, Вашингтон уже предоставил Киеву $18 млрд помощи через механизмы Всемирного банка.

«Дополнительные 4,9 миллиарда долларов будут доступны в сентябре», — указали в Госдепе.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Киеву $115 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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