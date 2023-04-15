США направят Украине $4,9 млрд бюджетной поддержки
15 апреля 202304:49
США направят Украине $4,9 млрд бюджетной поддержки в сентябре. Об этом сообщили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.
Как отметили в ведомстве, Вашингтон уже предоставил Киеву $18 млрд помощи через механизмы Всемирного банка.
«Дополнительные 4,9 миллиарда долларов будут доступны в сентябре», — указали в Госдепе.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Киеву $115 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru