Назван возраст выхода на пенсию по старости в 2027 году

Российские мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения имеют право выйти на пенсию по старости в 2027 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Соцфонд.

Верховный суд объяснил, почему пенсию после смерти нельзя унаследовать

При этом они должны иметь определенный стаж - не менее 15 лет и величину индивидуального пенсионного коэффициента (от 30).

Ранее средний размер пенсии работающих россиян превысил 24 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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