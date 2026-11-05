Назван возраст выхода на пенсию по старости в 2027 году
5 ноября 202605:14
Денис Постольский
Российские мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения имеют право выйти на пенсию по старости в 2027 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Соцфонд.
При этом они должны иметь определенный стаж - не менее 15 лет и величину индивидуального пенсионного коэффициента (от 30).
Ранее средний размер пенсии работающих россиян превысил 24 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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