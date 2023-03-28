«Стереть с лица Земли»: Россия ответит на расширение НАТО ядерной готовностью

Накануне парламент Венгрии на заседании проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО, несмотря на неоднозначную позицию страны по данному вопросу. Голосование переносилось несколько раз, в итоге прием Финляндии в НАТО поддержали 117 депутатов, 40 выступили против, еще 18 воздержались.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют «бессовестную ложь» о Венгрии.

Также Орбан, известный своей поддержкой России в ряде вопросов, говорил, что непосредственная граница между НАТО и Россией в таком случае вырастет на 1 тысячу километров.

На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировала лишь Турция. При этом политологи отмечают, что предстоящие выборы в стране «помогут» решить этот вопрос.

Российская сторона неоднократно заявляла, что решение Финляндии и Швеции приводит к эскалации ситуации, так как означает расширение НАТО на восток. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия примет военно-технические меры на границе в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.