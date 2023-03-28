«Стереть с лица Земли»: Россия ответит на расширение НАТО ядерной готовностью
Финляндия готовится вступить в НАТО, Россия размещает тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.
Накануне парламент Венгрии на заседании проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО, несмотря на неоднозначную позицию страны по данному вопросу. Голосование переносилось несколько раз, в итоге прием Финляндии в НАТО поддержали 117 депутатов, 40 выступили против, еще 18 воздержались.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют «бессовестную ложь» о Венгрии.
Также Орбан, известный своей поддержкой России в ряде вопросов, говорил, что непосредственная граница между НАТО и Россией в таком случае вырастет на 1 тысячу километров.
На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировала лишь Турция. При этом политологи отмечают, что предстоящие выборы в стране «помогут» решить этот вопрос.
Российская сторона неоднократно заявляла, что решение Финляндии и Швеции приводит к эскалации ситуации, так как означает расширение НАТО на восток. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия примет военно-технические меры на границе в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
«Как мы и говорили, мы должны будем делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции — если оно состоится — к НАТО и будем соответствующие меры военно-технические принимать на нашей стороне границы», — подчеркнул Лавров.
Президент России Владимир Путин говорил, что у России нет проблем со Швецией и Финляндией, однако их возможное вступление в НАТО вызовет в Москве «реакцию».
«Расширение военной инфраструктуры НАТО на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», - предупредил Путин.
Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин говорил НСН, что вступление в НАТО Финляндии приведет к развертыванию Россией ракет.
«Россия одинаково относится к вопросам безопасности вблизи своих границ, будь то со стороны Финляндии или Украины. В случае вступления Финляндии в НАТО, Россия нарастит военные силы на данных направлениях. Будут выставлены ракетные комплексы и так далее», - сказал Швыткин.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков отмечал в беседе с НСН, что размещение в Финляндии баллистических ракет Альянса может привести к ядерной войне.
«Если произойдет какой-то случайный запуск ракеты, то пяти минут на разбирательство, что это такое, не будет. Мы ответим ядерным ударом по Финляндии, чтобы они в следующий раз задумались. И не только по Финляндии, заодно и по США. При таком раскладе есть риск ядерной войны», - предположил Сивков.
Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то Россия разорвет с этими странами все договоры по поставке сырья, энергоресурсов и использованию инфраструктуры, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.
«Финляндия была большим партнером России. Она много чего покупала, между странами были нормальные торговые отношения. Нарушения этих договоров, конечно, скажутся и на России, но в первую очередь отразятся именно на Финляндии. Если будет вариант вступления Финляндии в НАТО без размещения ракет и войск альянса, это могло бы что-то изменить для России в плане безопасности», - резюмировал Чепа.
При этом не так давно премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что государство считает возможным размещение ядерного оружия на своей территории в мирное время. По его словам, Стокгольм будет долгосрочным, лояльным и преданным членом НАТО и присоединится к блоку «без каких-либо формальных условий», как в свое время это сделали Норвегия и Дания.
Если Швеция разместит на своей территории ядерное оружие, то угроза для России серьезно возрастет, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.
«Ближайшее ядерное оружие НАТО находится в Германии. Если Швеция разместит на своей территории ядерное оружие, то увеличится опасность. Мало того, что линия соприкосновения со странами НАТО может увеличиться. Угроза России возрастет серьезно. Как себя вести и что делать… Мы же не можем взять и наштамповать еще сто тысяч миллионов ядерных боеголовок, ракет, заводов, которые будут это производить. Нужно брать пример с лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Страна небольшая, но она известна тем, что в случае угрозы незамедлительно применит ядерное оружие», - отметил он.
Он подчеркнул, что России необходимо начать регулярно проводить учения Ленинградского военного округа с имитацией нанесения ядерного удара, а также проводить испытания ядерного оружия на Новой Земле. По словам Прохватилова, такие действия заставят Швецию задуматься, а Запад – прекратить поставки вооружения Украине.
Позже он сообщил в беседе с НСН, что Россия может стереть США с лица Земли пятью гиперзвуковыми ракетами, запущенными по супервулкану Йеллоустон (Yellowstone).
«У нас несколько тысяч ядерных боеголовок, при этом достаточно запустить пять гиперзвуковых ракет в кратер вулкана Йеллоустон, и все – Северной Америки нет. Но они тоже могут нам такие гадости сделать. Мы сейчас имеем "Циркон", "Кинжал" и "Авангард". Ответом Америке может быть боевое дежурство атомных подводных лодок в международных водах вблизи ее побережья, что сейчас и происходит. Их СМИ уже беспокоятся по этому поводу. Было бы хорошим политическим тоном отправить туда подлодку "Белгород" со страшным "Посейдоном", предназначенным для запуска с ближней дистанции», - сказал Прохватилов.
Ранее политолог Глеб Кузнецов в беседе с НСН осудил Финляндию за желание быть «верным солдатом НАТО», отказавшись от своего нейтрального статуса.
Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Об этом 25 марта заявил российский президент Владимир Путин.
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