По ее словам, Украина теряет людей. «Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты», — указала она. Таким образом Мендель прокомментировала предстоящие в Абу-Даби переговоры.

Она отметила, что многие на Западе ошибочно полагают, Киев сможет одержать победу и вернуть утраченные территории.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал, чему будут посвящены переговоры в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

