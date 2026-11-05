Мендель: Украину ждет капитуляция, если Киев продолжит конфликт
Украине придется капитулировать перед Россией, если она не пойдет на мирное урегулирование, заявила Berliner Zeitung бывшая пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
По ее словам, Украина теряет людей. «Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты», — указала она. Таким образом Мендель прокомментировала предстоящие в Абу-Даби переговоры.
Она отметила, что многие на Западе ошибочно полагают, Киев сможет одержать победу и вернуть утраченные территории.
Ранее официальный представитель Кремля рассказал, чему будут посвящены переговоры в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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