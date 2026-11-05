Мендель: Украину ждет капитуляция, если Киев продолжит конфликт

Украине придется капитулировать перед Россией, если она не пойдет на мирное урегулирование, заявила Berliner Zeitung бывшая пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Зеленский отказался от телефонных переговоров с РФ и поездки в Москву

По ее словам, Украина теряет людей. «Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты», — указала она. Таким образом Мендель прокомментировала предстоящие в Абу-Даби переговоры.

Она отметила, что многие на Западе ошибочно полагают, Киев сможет одержать победу и вернуть утраченные территории.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал, чему будут посвящены переговоры в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: стоп-кадр с видео / соцсети
ТЕГИ:РоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры