Участники подрыва «Северных потоков» вернули яхту с повреждениями

Организаторы подрывов намеревались арендовать судно большего размера. Однако из-за повреждений, полученных им во время предыдущего бронирования, группе пришлось согласиться на 15,5-метровую яхту на 11 человек. После завершения диверсии судно вернули в неудовлетворительном состоянии.

На яхте криминалисты обнаружили отпечатки пальцев, следы крови и микрочастицы взрывчатых веществ. Организацией аренды занимался некий Павел Шишман. Он использовал паспорт гражданина Румынии, но оставил для связи украинский номер мобильного телефона.

Ранее стало известно, что ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

