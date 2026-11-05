Участники подрыва «Северных потоков» вернули яхту с повреждениями

Парусная яхта «Андромеда», которую, как считает следствие, диверсанты использовали для подрыва «Северных потоков», была возвращена владельцам в загрязненном состоянии и с серьезными техническими повреждениями, сообщает ТАСС.

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Организаторы подрывов намеревались арендовать судно большего размера. Однако из-за повреждений, полученных им во время предыдущего бронирования, группе пришлось согласиться на 15,5-метровую яхту на 11 человек. После завершения диверсии судно вернули в неудовлетворительном состоянии.

На яхте криминалисты обнаружили отпечатки пальцев, следы крови и микрочастицы взрывчатых веществ. Организацией аренды занимался некий Павел Шишман. Он использовал паспорт гражданина Румынии, но оставил для связи украинский номер мобильного телефона.

Ранее стало известно, что ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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