Прекращение огня в Газе и на Украине: Чего ждать миру от нового президентского срока Трампа

Завтра должна состояться его инаугурация. Мировое сообщество ожидает от него прекращения конфликтов на Украине и в Секторе Газа. При этом некоторые специалисты предполагают, что новый президентский срок Трампа ослабит антироссийские санкции Запада и приведет к очередным торговым войнам с Китаем.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ В СЕКТОРЕ ГАЗА

19 января канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что прекращение огня в Секторе Газа вступает в силу. Это произошло после получения Израилем от ХАМАС списка освобождаемых заложников.

Первый этап соглашения между Израилем и Палестиной вступил в силу 19 января и должен продлиться 42 дня. Оно предполагает полное прекращение огня, обмен пленными, вывод израильских войск и эвакуацию раненых палестинцев. Согласно второму этапу должно пройти освобождение оставшихся заложников и полный выход израильской армии из Газы.