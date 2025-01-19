Прекращение огня в Газе и на Украине: Чего ждать миру от нового президентского срока Трампа
При этом мировое сообщество также предполагает, что Дональд Трамп ослабит санкции против России, но усилит их в отношении Китая.
20 января представитель Республиканской партии США Дональд Трамп вновь станет президентом страны. Он уже занимал пост американского лидера с 2017 по 2021 годы. Тогда Трамп стал 45-м президентом США. Теперь он должен стать и 47-м главой государства.
Завтра должна состояться его инаугурация. Мировое сообщество ожидает от него прекращения конфликтов на Украине и в Секторе Газа. При этом некоторые специалисты предполагают, что новый президентский срок Трампа ослабит антироссийские санкции Запада и приведет к очередным торговым войнам с Китаем.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ В СЕКТОРЕ ГАЗА
19 января канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что прекращение огня в Секторе Газа вступает в силу. Это произошло после получения Израилем от ХАМАС списка освобождаемых заложников.
Первый этап соглашения между Израилем и Палестиной вступил в силу 19 января и должен продлиться 42 дня. Оно предполагает полное прекращение огня, обмен пленными, вывод израильских войск и эвакуацию раненых палестинцев. Согласно второму этапу должно пройти освобождение оставшихся заложников и полный выход израильской армии из Газы.
При этом считается, что Дональд Трамп оказал значительное влияние на разрешения кризиса между Израилем и Палестиной.
«Несмотря на то что Трамп обещал ХАМАС "ад", если заложники не будут освобождены до дня его инаугурации, в реальности уступить пришлось Израилю. Уходящая и приходящая американские администрации совместно додавили Нетаньяху, у которого, впрочем, не было хороших вариантов», - приводит слова политолога Петра Акопова «РИА Новости».
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН тоже подтвердил, что США оказали давление на разрешение конфликта между Израилем и ХАМАС.
«При Трампе Израиль сможет обрушиться на супостата всей мощью с полноценной американской поддержкой. Пока ничего не решено, отыгран только один из раундов. Перед "коронацией" Трампа такие вещи выглядят странно. Скорее всего будет возможность использовать это затишье перед бурей на палестинском участке. Израильские источники открыто говорят, что США давили относительно решения данной сделки. Учитывая органическое неприятие Трампа к ближневосточным ребятам, я бы вдвойне не обольщался насчет этого мира», - отметил он.
В свою очередь израильский публицист Эскин Авигдор считает, что Дональд Трамп может разрешить Израилю без разбора наносить удары по сектору Газа для уничтожения ХАМАС, если палестинское движение не пойдет на уступки.
«То, что останавливало Израиль — массовая неизбежная гибель гражданского населения. И поэтому действовали медленно. Требования Трампа все сделать в кратчайшие сроки будет отменой этих ограничений на действия Израиля. Трамп, когда говорит о том, что у них будет "ад" (у представителей ХАМАС - прим. НСН), именно это имеет в виду. Если они не пойдут сейчас на какие-то шаги на примирение, помимо этой сделки, то их ждет то, о чем говорил Трамп», - заметил он в беседе с НСН.
При этом, по словам публициста, суть сделки между Израилем и ХАМАС заключается в том, что Трамп хочет быстрее завершить все конфликты на Ближнем Востоке.
«Суть компромисса в том, что Израиль выводит частично войска, а также освобождает некоторое число террористов, включая осужденных за убийство. То есть то, что хотела та сторона. Это, несомненно, связано с инаугурацией Трампа, с его желанием прекратить в кратчайшие сроки все военные конфликты на Ближнем Востоке», - объяснил Авигдор НСН.
УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ
Между тем, мировое сообщество также уверено, что после прихода к власти в США Дональд Трамп завершит украинский конфликт. Во многом это связано с тем, что сам политик неоднократно обещал закончить противостояние Москвы и Киева еще во время предвыборной гонки.
В 2024 году Трамп говорил, что у него якобы имеется план по урегулированию украинского конфликта, который сможет примерить стороны еще до его инаугурации. При этом детали документа, как и сам документ так и не были обнародованы.
В преддверии своей инаугурации Трамп также выразил надежду на то, что ему удастся завершить конфликт в течение полугода. В ходе предвыборной кампании он обещал положить конец боевым действиям за сутки. Но инаугурация нового американского президента состоится уже завтра, а боевые действия в зоне спецоперации на Украине так и не были завершены.
Однако украинское правительство во многом рассчитывает на поддержку Трампа в переговорах Киева с Москвой в будущем. Об этом говорил и сам украинский президент Владимир Зеленский.
«Я верю, что мы вместе с США способны принудить Россию к справедливому миру», - заявил он.
Глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков тоже считает, что Трамп нацелен на прекращение военных действий между Москвой и Киевом. При этом, по его словам, при Трампе Вашингтон постарается обеспечить Украине наилучшие условия, «насколько это возможно».
Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам также заявлял, что Трамп собирается завершить украинский конфликт на максимально выгодных для Киева условиях.
АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ: ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ УЖЕСТОЧЕНИЕ?
В преддверии инаугурации Дональда Трампа западные СМИ все чаще стали писать о том, что приход его к власти в США приведет к ослаблению антироссийских санкций Запада. При этом экономист Василий Колташов считает, что Трамп может снять санкции, например, с российской нефти в качестве «знака доброй воли», но нет никаких шансов на то, что он прикажет ЕС прекратить санкционную войну против России.
«На то, что американцы прикажут Евросоюзу прекратить санкционную войну с Россией, нет никаких шансов. Скорее всего, европейские санкции не будут сняты, в том числе и арест активов не будет снят. Европейские лидеры будут гораздо радикальнее американцев в предстоящую пятилетку. Трамп будет играть в некоторое смягчение, он не может американскому народу объяснить, почему с Россией идет такая борьба, почему США в ней не победили. Какие-то санкции, кстати говоря, можно просто снять в качестве «знака доброй воли». Санкции по нефти, например. Хотя мы увидим в ближайшие дни на практике, что вообще Трамп здесь будет делать. И сможем оценить, насколько он готов к диалогу, насколько он вообще понимает, что США зашли далеко», - предположил он в разговоре с НСН.
Однако агентство «Bloomberg» утверждает, что США не пойдут на ослабление антироссийских санкций, а наоборот усилят их. Такие события рассматриваются как рычаг давления на российские власти для заключения мирного соглашения с Украиной «в ближайшие месяцы».
ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ С КИТАЕМ
В предыдущий президентский срок Дональда Трампа усилилось экономическое противостояние США и Китая. При этом сейчас между Пекином и Вашингтоном немного «тает лед». Например, накануне инаугурации Трампа американский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о создании стратегического канала связи для регулярных контактов.
Согласно информации Центрального телевидения Китая, стороны предположили, что такой канал позволит поддерживать контакты между Пекином и Вашингтоном «по основным вопросам, представляющим взаимный интерес».
Однако Трамп до этого заявлял, что хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР. Согласно информации издания «The Hill», для этого новый американский лидер собирается «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями». В связи с этим бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что новый срок Трампа вновь ознаменуется торговыми войнами с Китаем.
«С Китаем ожидается новое обострение, потому что Трамп собирается вводить большие пошлины на китайские товары. Возможно, начнутся даже новые торговые войны. Это, конечно, не смертельный случай, в прошлый раз они закончились подписанием примирительного соглашения», - заявил собеседник НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Дональд Трамп может посетить Китай в первые 100 дней пребывания у власти.
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