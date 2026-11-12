СМИ: Зампреда госкомитета Татарстана по туризму задержали за взятку

Задержана заместитель председателя государственного комитета Республики Татарстан по туризму Айгуль Балахонцева, сообщает ТАСС.

На замглавы администрации Таганрога завели дело о взятке

Она проходит по делу о взятке. Чиновница получила деньги от директора компании «Туристско-информационный центр» Любови Ковалевой — подрядчика госкомитета. Зампреда могли подкупить, оплатив обучение в популярной онлайн-школе.

На рабочем месте Балахонцевой прошли обыски. Обе женщины провели ночь в СИЗО.

Ранее в Краснодаре Первомайский районный суд заключил под стражу главу администрации Славянского района Романа Синяговского. Он обвиняется в получении взятки на сумму более 26 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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