Ухо, кровь и молодой стрелок: Что известно о покушении на Дональда Трампа
Покушение на бывшего президента США произошло во время выступления Дональда Трампа на митинге перед его сторонниками в Пенсильвании.
Накануне на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение. Пока рано говорить, было ли оно связано с его политической деятельностью и его противостоянием с действующим главой государства в предвыборной гонке. Между тем, это уже не первое покушение на западных политиков во время их выступлений перед народом за последние месяцы.
ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА И МОЛОДОЙ СТРЕЛОК
Ночью 14 июля в СМИ стали поступать сообщения о том, что на бывшего президента США Дональда Трампа было совершено покушение. По американскому времени, это произошло примерно в 10:00 часов утра 13 июля.
Известно, что это случилось во время выступления политика на митинге в Пенсильвании. У Трампа даже было окровавлено ухо. После случившегося он прервал свою речь и экстренно покинул место выступления. Его под руки вывела охрана.
Изначально сообщалось, что нападавшего задержали, но позже выяснилось, что он был убит. По сообщениям The Washington Post, кроме этого один из участников мероприятия также погиб, а другой получил тяжелые ранения и сейчас находится в тяжелом состоянии. Некоторые американские СМИ сообщали еще об одном раненом.
При этом, по информации «The New York Post», покушение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Источники издания утверждают, что преступник залез на крышу производственного предприятия, которое находится примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп в Butler Farm Show. СМИ также сообщили, что стрелок использовал винтовку AR.
Уже после случившегося несколько очевидцев событий рассказали, что незадолго до выстрелов видели, как некий человек лезет на крышу здания, и указали на это полиции и сотрудникам службы безопасности, но те никак не отреагировали.
«Мы заметили, как парень ползет по крыше здания рядом с нами, у него была винтовка. Там внизу бегала полиция. Мы такие: "На крыше парень с винтовкой". И полиция такая, что?», - публикует показания очевидцев Telegram-канал «Baza».
Бездействие полиции в момент обнаружения подозрительного человека с оружием, действительно, подтвердили многие очевидцы событий.
«Как будто они не знали, что происходит. А потом я думаю про себя: "Почему Трамп все еще говорит? Почему его не утащили со сцены?" Я стою там, указывая на парня с винтовкой, ну, две-три минуты. А потом раздаются пять выстрелов», — рассказал ВВС один из свидетелей.
Между тем, телеканал NBC сообщил, что стрелявший в Трампа молодой уроженец Пенсильвании не был связан с иностранными государствами. А представители ФБР уверили СМИ, что у правоохранительных органов США заранее не было никакой информации о подготовке покушения на Трампа.
«Нет, у нас не было информации о какой-либо конкретной угрозе применительно к этому событию», - заявили представители ФБР на пресс-конференции.
РЕАКЦИЯ
Сам пострадавший Дональд Трамп уже успел прокомментировать случившееся, поблагодарив американские спецслужбы и все правоохранительные органы за быструю реакцию.
«В меня выстрелили пулей. Она пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», - поведал политик.
Позже пресс-секретарь и помощник бывшего президента США Стивен Чун сообщил, что Трамп чувствует себя хорошо и проходит медосмотр в больнице.
Президент США Джо Байден заявил, что был проинформирован о стрельбе. Политик призвал молиться за выздоровление Трампа и осудить этот акт. Хотя изначально американский лидер заявлял, что не получал никакой информации о покушении на своего оппонента на выборах в президенты США.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что шокирован произошедшим, подчеркнув, что в стране не должно быть места насилию по политическим мотивам.
«Я шокирован и опечален стрельбой на митинге бывшего президента Трампа», - написал он в своих соцсетях.
При этом американские консерваторы считают, что покушение на экс-президента США стало результатом его демонизации «левыми» СМИ и политиками.
«Мы стали свидетелями ужасающего финала опасной риторики "левых", - говорится в заявлении консервативного политического действия.
По информации Associated Press, правоохранительные органы США уже начали расследовать стрельбу на митинге сторонников Трампа как попытку покушения на политика.
ПОХОЖИЕ СЛУЧАИ
При этом совсем недавно СМИ сообщали о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Так, 15 мая 2024 года 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в политика во время его выступления перед народом. Преступника задержали прямо на месте. Ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного срока.
Сам политик долгое время провел в больнице. Ему сделали несколько операций. Он то приходил в себя и сообщал о том, что помнит обстоятельства случившегося. То в СМИ появлялась информация об ухудшении состояния Фицо.
Однако уже в начале июля политик вернулся к исполнению обязанностей на посту премьера Словакии. Он уже даже успел посетить сельхозобъединение Agro Voderady недалеко от города Трнава, обсудив импорт сельхозпродукции из Украины. Тогда Фицо подчеркнул, что руководство Словакии продолжит защищать интересы своих фермеров и запрещать импорт ряда товаров. После выздоровления политик уже также успел выступить на публике.
В Словакии покушение на Фицо сразу посчитали спланированным, заметив, что стрелок несколько раз появлялся на политических акциях. Некоторые даже предположили, что оно может быть совершено с политическими мотивами из-за нежелания видеть Фицо у власти его оппонентами.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Сейчас в стране во всю проходит предвыборная кампания. Основными оппонентами в ней являются экс-президент Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден. Но и по настроению народа, и по действиям самих политиков, предварительно, можно говорить о том, что в гонке лидирует Трамп.
Это во многом связано с тем, что при Байдене социальная и экономическая ситуация в США ухудшились, а также начались военные действия на Украине. Против этого, кстати, выступает большое количество американцев, так как на помощь Киеву уходит много средств США.
В свою очередь Трамп обещает закончить украинский конфликт после победы на выборах. Он уже даже объявил о наличии у него некоего плана по прекращению боевых действий, но детали документа так и не озвучил.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что безопасность Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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