Ухо, кровь и молодой стрелок: Что известно о покушении на Дональда Трампа

ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА И МОЛОДОЙ СТРЕЛОК

Ночью 14 июля в СМИ стали поступать сообщения о том, что на бывшего президента США Дональда Трампа было совершено покушение. По американскому времени, это произошло примерно в 10:00 часов утра 13 июля.

Известно, что это случилось во время выступления политика на митинге в Пенсильвании. У Трампа даже было окровавлено ухо. После случившегося он прервал свою речь и экстренно покинул место выступления. Его под руки вывела охрана.

Изначально сообщалось, что нападавшего задержали, но позже выяснилось, что он был убит. По сообщениям The Washington Post, кроме этого один из участников мероприятия также погиб, а другой получил тяжелые ранения и сейчас находится в тяжелом состоянии. Некоторые американские СМИ сообщали еще об одном раненом.