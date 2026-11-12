У главы Nvidia Хуанга нашли вторую любовницу

На этом фоне акции компании снизились ещё на 4,5%. На этот раз речь о 48-летней подчинённой, которая является вице-президентом по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл. 63-летний Хуанг и Пауэлл встречались в одном из отелей Сан-Хосе во время конференции Nvidia, которая состоялась в марте. Пятеро бывших сотрудников компании рассказали журналистам NYT об их отношениях. Очевидец якобы снял видео, а охрана главы Nvidia заставила его подписать соглашение о неразглашении. Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года и за это время доросла до вице-президента.

Это второй роман Хуанга с начала ноября, который приводит к проблемам для его компании. Предыдущий скандал с Алисой Хуанг, которую американская разведка подозревает в связях с Китаем, поставил под угрозу торговую сделку Вашингтона и Пекина, развитие ИИ-отрасли и использование технологий Nvidia в футбольном VAR. Тогда акции компании потеряли миллиарды долларов капитализации.

Ранее Хуанг посоветовал молодому поколению учиться не на программистов, а на аграриев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

