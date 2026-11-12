До девяти выросло количество раненых при ударе БПЛА по автобусу в ДНР

Количество получивших травмы при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу Москва — Горловка в ДНР увеличилось до девяти, сообщает РИА Новости.

В ЛНР при ударе ВСУ по микроавтобусу пострадали три человека

Один пассажир погиб. Атака произошла на автодороге в районе населенного пункта Савельевка в городском округе Енакиево.

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте. Специалисты устанавливают типы и модели использованных беспилотников.

Ранее стало известно, что были ранены пять мирных жителей Горловки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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