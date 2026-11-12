До девяти выросло количество раненых при ударе БПЛА по автобусу в ДНР
12 ноября 202602:32
Денис Хоноров
Количество получивших травмы при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу Москва — Горловка в ДНР увеличилось до девяти, сообщает РИА Новости.
Один пассажир погиб. Атака произошла на автодороге в районе населенного пункта Савельевка в городском округе Енакиево.
Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте. Специалисты устанавливают типы и модели использованных беспилотников.
Ранее стало известно, что были ранены пять мирных жителей Горловки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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