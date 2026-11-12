Захарова: Посол РФ в США Дарчиев умер от хронического заболевания

По ее словам, о дате и месте прощания информация появится позже. Дипломат указала, что министерство получает многочисленные соболезнования из разных стран в связи со смертью посла. Захарова также отметила, что внешнеполитическое ведомство получает вопросы от СМИ, в том числе от американских журналистов, которые распространяют конспирологические версии.

Дарчиев скончался на 67-м году жизни. 6 марта 2025-го его назначили чрезвычайным и полномочным послом в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

