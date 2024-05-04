Обещать – не значит завершить: Приведет ли победа Трампа к окончанию конфликта на Украине?
Кандидат в президенты, бывший американский лидер Дональд Трамп уже, видимо, окончательно уверовал в свою победу на грядущих выборах.
В предвыборной гонке экс-президент США Дональд Трамп готов пообещать разрешить один из главных геополитических конфликтов современности ради победы на выборах, но это не значит, что от слов он готов перейти к делу.
Так, Трамп даже разработал подробный план по «мирному окончанию» конфликта на Украине, при этом отметив, что не будет раскрывать его до выборов, которые состоятся уже в ноябре этого года.
Согласно опросу Rasmussen Reports, бывшего президента США, кандидата в президенты республиканца Дональда Трампа поддерживают 46% жителей страны, а действующего - демократа Джо Байдена - 36%. При этом за независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего выступают 9% опрошенных американцев.
Обещать - не значит …
По сообщениям издания The Daily Telegraph, в предвыборной гонке Трамп планирует сосредоточиться на послании о том, что именно он сможет остановить конфликт и завоевать голоса избирателей, выступающих за мирное урегулирование ситуации на Украине. Он также заявил о готовности заставить Киев отдать России Донбасс и Крым.
До этого экс-президент США также обещал, что, в случае победы на выборах, не будет финансировать Украину, если Европа не направит туда деньги. Также отмечается, что в такой ситуации Трамп может потребовать от членов НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН напомнил, что в победе Трампа на президентских выборах уже не сомневаются даже его политические противники. Он также считает, что бывшему американскому лидеру не помешает и его судебное преследование.
«Судебные дела могут идти долгое время, многие из них местного уровня. Чтобы разрешить спор, нужно решение федерального суда, где превалируют прореспубликански настроенные сторонники Трампа. Конечно, все может поменяться, Трампу будут мешать. Пожалуй, самый прагматичный вариант развития событий — Трамп становится президентом США, а пресловутый истеблишмент предложит ему сделку: пообещает золотые горы в обмен на лояльность. Именно при Трампе начались поставки оружия на Украину, форсирование санкционного давления на Россию. Экс-лидер США не филантроп и не пацифист — он прагматик. Его самое любимое дело — заключать сделки», - заметил американист.
В то же время Блохин считает, что по итогам выборов преимущество Трампа над Байденом будет минимальным, если только действующий президент США сам не откажется от участия.
«Демократы уже начали раскручивать тему, что победа Трампа будет результатом вмешательства России. Хотя я даже допускаю, что Байден снимет свою кандидатуру, ведь в его успех не верят уже и собственные однопартийцы. Однако суть тамошней специфики в том, что, если действующий президент идет на второй срок, однопартийцы не создают для него никакой конкуренции, такова традиция. Да и у самих республиканцев назрел кризис лидерства. У Роберта Кеннеди вообще практически трамповская позиция, он чуть ли не маргинал демократов», - заявил американист.
При этом зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов призывает не ожидать окончания противостояний России и Запада в случае победы Трампа на выборах. В эфире НСН политик напомнил, что экс-президент США называл Москву «противником Америки» и подписывал закон, из-за которого антироссийские санкции продолжают ужесточаться до сих пор.
«Нам будет проще, если мы будем меньше думать о выборах в США, когда мы перестанем заглядывать в политические календари других государств. Я хочу напомнить, что Трамп подписал закон в августе 2017 года, на основании которого против России до сих пор ужесточаются санкции. В этом законе наша страна была названа противником Америки. Вот из этого и надо исходить!», – посоветовал он.
Грядет война в США?
При этом сами американцы считают, что в случае победы Байдена на выборах, в США может наступить новая гражданская война. Так, социологическая компания Rasmussen Reports опубликовала опрос, согласно которому, более 40% граждан считают, что конфликт в стране может начаться уже в ближайшие пять лет.
По результатам исследования, 37% жителей США выступают за то, что новая гражданская война в стране более вероятна в случае переизбрания Джо Байдена, а 25% - Дональда Трампа.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также считает, что разлад внутри США «носит непримиримый характер» и действительно может привести к гражданской войне. Ранее он добавил, что России все равно, кто станет президентом США.
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