Обещать – не значит завершить: Приведет ли победа Трампа к окончанию конфликта на Украине?

В предвыборной гонке экс-президент США Дональд Трамп готов пообещать разрешить один из главных геополитических конфликтов современности ради победы на выборах, но это не значит, что от слов он готов перейти к делу.

Так, Трамп даже разработал подробный план по «мирному окончанию» конфликта на Украине, при этом отметив, что не будет раскрывать его до выборов, которые состоятся уже в ноябре этого года.

Согласно опросу Rasmussen Reports, бывшего президента США, кандидата в президенты республиканца Дональда Трампа поддерживают 46% жителей страны, а действующего - демократа Джо Байдена - 36%. При этом за независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего выступают 9% опрошенных американцев.