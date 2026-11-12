СМИ: Путин поручил обеспечить цены на электроэнергию ниже китайских

Речь идет о ценах для потребителей. Этого планируется достичь за счет удешевления капитала, направляемого на инвестиции в электроэнергетику, и снижения перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе страны.

По сообщению «Коммерсанта», поручение сделать электроэнергию в РФ дешевле, чем в КНР, дал президент Владимир Путин по итогам совещания в рамках Восточного экономического форума.

Ранее стало известно, что сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) позволят простые бытовые привычки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

