«Победа над Ираном и мелочи»: Как Трамп уговорил Нетаньяху покинуть сектор Газа

«Трамп в давлении на Нетаньяху, вероятно, изъявил желание закончить этот конфликт в самое ближайшее время. Это давление началось еще при уходящем Байдене, который пытался заключить сделку. Думаю, что никто не знает, какие аргументы в итоге привел Трамп. Это настоящий мирный договор, который означает конец войны. Да, процесс переговоров еще не завершился, но основное сделано. Картина такова, что договориться все-таки сумели. Каждая сторона рассматривает это как свое достижение. В ХАМАС счастливы, что выжили, они попытаются остаться в том или ином виде. Израиль в этом вопросе пошел на уступки. Но игроки, которые принимают участие в переговорах, попытаются найти новую формулу для Газы, создадут новое руководство, как минимум временное международное руководство с участием Палестины», - рассказал он.

По его словам, для Израиля это была война с Ираном, которую он в стратегическом смысле выиграл, а детали нынешнего соглашения показались премьеру Биньямину Нетаньяху «мелочами» на фоне мирных настроений в обществе.

«Для Израиля это все-таки война не с ХАМАС или «Хезболлой» в Ливане, это комплексное, противостояние с Ираном. Это глобальный конфликт, который был направлен не только на Израиль, Ирану он не удался. Все кончилось развалом иранской системы в регионе – и Ливан, и Газа, и Сирия, которая рухнула. Если так рассматривать, Израиль в стратегическом плане закончил конфликт победой. А то, как выглядит перемирие – это уже второстепенные вопросы, мелочи. Понятно, что на Нетаньяху давление оказывали правые силы, которые хотели продолжения конфликта, требовали полное уничтожение ХАМАСа и Газы. На данном этапе эти группировки ушли в тень, не смогли уговорить правительство. Основная часть населения сегодня требует этого соглашения», - заключил собеседник НСН.

Ранее Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Ближнем Востоке куда проще, чем примирить Россию и Украину, передает «Радиоточка НСН».

