«Содержательная встреча»: Зеленский усомнился в «силах» Трампа завершить украинский конфликт
27 сентября в Нью-Йорке прошли переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа.
Украинский президент Владимир Зеленский настоятельно желал встретиться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом во время своего специального визита в Нью-Йорк. При этом, несмотря на обещания кандидата в президенты США от Республиканской партии завершить украинский конфликт в случае победы на выборах, лидер Украины не верит в возможность скорого прекращения огня. Он также сомневается и в «знаниях» экс-президента США, которые помогли бы ему в урегулировании ситуации.
«СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прошедшие 27 сентября в Нью-Йорке переговоры с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом «содержательной встречей».
«Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия <…> для нашего народа. Спасибо за эту встречу! Справедливый мир нужен», – написал украинский политик в своем Telegram-канале.
Зеленский также сообщил, что представил Трампу свой «план победы», подчеркнув, что у них с бывшим президентом США есть общий взгляд на прекращение украинского конфликта.
До этого издание «Wall Street Journal» со ссылкой на чиновников сообщало, что в администрации президента США считают, что в «плане победы» Зеленского нет всеобъемлющей стратегии, так как «документ» представляет из себя переформулированную просьбу о предоставлении оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами по России.
27 сентября в Нью-Йорке в Trump Tower состоялась встреча Зеленского и Трампа, которая длилась около часа. При этом после встречи экс-президент США заявил, что может провести очередные переговоры с украинским лидером, и на приглашение президента Украины посетить Киев он ответил согласием.
ОБЕЩАНИЕ ТРАМПА И «НЕДОВЕРИЕ ЛУЧШЕГО ПРОДАВЦА»
На переговорах кандидат в президенты США пообещал, что в случае победы на выборах он сможет найти удобный для Москвы и Киева вариант решения конфликта на Украине. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет сделать это еще до инаугурации.
«Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время», - сказал Трамп в ходе встречи, трансляцию которой вел ряд американских телеканалов.
Бывший президент США также заметил, что хорошо общается и с Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным. В ответ на это украинский лидер выразил надежду, что с ним у американского политика «отношения лучше».
Между тем, Владимир Зеленский выразил мнение, что боевые действия на Украине не закончатся до выборов в США. К тому же накануне встречи с Трампом президент Украины в интервью изданию «The New Yorker» усомнился в том, что бывший американский лидер знает, как решить российско-украинский конфликт.
По мнению Зеленского, чем пристальнее смотреть на противостояние двух стран, тем менее понятна становится его сущность. Он также добавил, что многие политики уже пытались помирить Москву и Киев, но при ближайшем рассмотрении конфликта понимали, что он не так просто, как кажется.
В свою очередь Трамп до встречи с Зеленским заявлял, что украинский лидер хочет победы демократов ради миллиардов долларов в качестве американской помощи. Кандидат в президенты США назвал украинского президента «лучшим продавцом в истории», так как он, каждый раз приезжая в США, «уходит с $60 млрд».
«Но я поступлю иначе, я проработаю мир», - заявил американский политик на митинге в штате Индиана.
Ранее Дональд Трамп говорил, что США «застряли» в конфликте на Украине из-за действующего президента Джо Байдена и вице-президента, кандидата от демократов Камалы Харрис, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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