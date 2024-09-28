«Содержательная встреча»: Зеленский усомнился в «силах» Трампа завершить украинский конфликт

До этого издание «Wall Street Journal» со ссылкой на чиновников сообщало, что в администрации президента США считают, что в «плане победы» Зеленского нет всеобъемлющей стратегии, так как «документ» представляет из себя переформулированную просьбу о предоставлении оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами по России.

27 сентября в Нью-Йорке в Trump Tower состоялась встреча Зеленского и Трампа, которая длилась около часа. При этом после встречи экс-президент США заявил, что может провести очередные переговоры с украинским лидером, и на приглашение президента Украины посетить Киев он ответил согласием.

ОБЕЩАНИЕ ТРАМПА И «НЕДОВЕРИЕ ЛУЧШЕГО ПРОДАВЦА»

На переговорах кандидат в президенты США пообещал, что в случае победы на выборах он сможет найти удобный для Москвы и Киева вариант решения конфликта на Украине. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет сделать это еще до инаугурации.