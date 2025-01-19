Не продали Маску: В США заблокировали TikTok

На этой неделе Верховный суд США поддержал закон, позволяющий запретить TikTok в стране. 

В США заблокировали китайскую социальную сеть TikTok. Отмечалось, что во избежание этого компания-владелец сети должна была продать свой бизнес в США. Ходили слухи, что новым владельцем американского подразделения соцсети может стать миллиардер Илон Маск. При этом в ряде стран приложение по разным причинам тоже не работает.

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США БЕЗ TIKTOK

19 января в США пользователи социальной сети TikTok начали массово получать уведомления в приложениях о прекращении работы этой сети в стране. В интернете стали появляться скриншоты с уведомлением. При этом в тексте обращения представители компании заявляют, что постараются восстановить работу приложения в США «как можно раньше».

«Мы сожалеем, что закон США о запрете TikTok вступит в силу 19 января и вынудит нас сделать временно недоступным оказание наших услуг», - говорится в уведомлении приложения, которое приводит «РИА Новости».

17 января Верховный суд США поддержал закон, позволяющий запретить TikTok в стране. Судья отклонил иск компании-владельца платформы о нарушении свободы слова. Согласно законодательству США, китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна продать свой бизнес в США к 19 января, либо платформа будет запрещена в стране.

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После этого представители компании-владельца TikTok заявили, что социальная сеть прекратит работу в США 19 января, если не получит от Вашингтона четких гарантий того, что вступающий в силу запрет на сервис не приведет к штрафам для технологических партнеров.

«Если администрация Байдена не выступит немедленно с... заявлением, которое устроит основных поставщиков услуг и гарантирует неисполнение (закона – прим. НСН), TikTok будет вынужден прекратить работу 19 января», - говорится в сообщении TikTok в одной из соцсетей.

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В компании подчеркнули, что в Белом доме и минюсте не представили «достаточно ясных» сведений и гарантий для поставщиков услуг, чья работа нужна для доступа к TikTok. Теоретически доступ к соцсети могут сохранить американские пользователи, установившие приложение до 19 января. Однако магазины приложений и хостинг-провайдеры могут начать штрафовать за таких пользователей.

При этом отмечается, что финальное решение о работе TikTok в США будет принято уже после официального вступления на должность нового американского президента Дональда Трампа. Это будет сделано после его инаугурации, которая состоится 20 января.

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ПРОДАЖА МАСКУ

24 апреля 2024 года тогда еще действующий президент США Джо Байден подписал закон о запрете TikTok в стране. В документе говорилось, что американскому правительству придется пойти на такую меру, если материнская компания из КНР не продаст соцсеть в течение ближайших девяти месяцев.

В январе 2025 года СМИ сообщили, что в Китае рассматривают возможность продажи TikTok американскому миллиардеру, предпринимателю Илону Маску, если запрет о действии приложения в США вступит в силу. Согласно подсчетам агентства «Bloomberg», стоимость американского подразделения соцсети может составить до $50 млрд. При этом, по данным издания, в Пекине убеждены, что TikTok должен остаться в собственности ByteDance. Но китайские чиновники также изучают вопрос сотрудничества с администрацией президента Дональда Трампа.

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При этом позже представители TikTok опровергли информацию о том, что Китай якобы рассматривал возможность продажи подразделения соцсети в США Маску.

«Не ждите от нас того, что мы будем комментировать пустые домыслы», - говорится в заявлении.

БЛОКИРОВКА В РОССИИ

В России у соцсети TikTok тоже были проблемы. Так, в 2022 году сеть приостановила стриминг и размещение новых роликов в РФ из-за закона о фейках о российской армии. Позже в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров и вовсе предложили рассмотреть блокировку TikTok в стране.

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Однако в мае 2024 года TikTok полностью заработал для российских пользователей мобильных операционных систем iOS и Android. Тогда блогеры на территории России смогли не только просматривать видео в этой сети, но и выкладывать короткие ролики. Но 2 мая некоторые СМИ в 21:35 по московскому времени сообщили, что соцсеть вновь была частично заблокирована на территории РФ.

TikTok — это приложение китайской компании ByteDance для создания и просмотра коротких видеороликов. Оно начало работать в 2018 году. В США TikTok пользуются примерно 170 млн граждан.

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Эта социальная сеть подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, так как в США опасаются, что правительство Китая может потребовать данные о пользователях или применять приложение для распространения пропаганды. Однако представители компании ByteDance неоднократно выражали несогласие с такими обвинениями.

TikTok частично переставал работать в Кыргызстане, соцсеть также хотели заблокировать в Казахстане и даже в ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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