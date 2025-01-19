Не продали Маску: В США заблокировали TikTok

США БЕЗ TIKTOK

19 января в США пользователи социальной сети TikTok начали массово получать уведомления в приложениях о прекращении работы этой сети в стране. В интернете стали появляться скриншоты с уведомлением. При этом в тексте обращения представители компании заявляют, что постараются восстановить работу приложения в США «как можно раньше».

«Мы сожалеем, что закон США о запрете TikTok вступит в силу 19 января и вынудит нас сделать временно недоступным оказание наших услуг», - говорится в уведомлении приложения, которое приводит «РИА Новости».

17 января Верховный суд США поддержал закон, позволяющий запретить TikTok в стране. Судья отклонил иск компании-владельца платформы о нарушении свободы слова. Согласно законодательству США, китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна продать свой бизнес в США к 19 января, либо платформа будет запрещена в стране.