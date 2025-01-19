Не продали Маску: В США заблокировали TikTok
На этой неделе Верховный суд США поддержал закон, позволяющий запретить TikTok в стране.
В США заблокировали китайскую социальную сеть TikTok. Отмечалось, что во избежание этого компания-владелец сети должна была продать свой бизнес в США. Ходили слухи, что новым владельцем американского подразделения соцсети может стать миллиардер Илон Маск. При этом в ряде стран приложение по разным причинам тоже не работает.
США БЕЗ TIKTOK
19 января в США пользователи социальной сети TikTok начали массово получать уведомления в приложениях о прекращении работы этой сети в стране. В интернете стали появляться скриншоты с уведомлением. При этом в тексте обращения представители компании заявляют, что постараются восстановить работу приложения в США «как можно раньше».
«Мы сожалеем, что закон США о запрете TikTok вступит в силу 19 января и вынудит нас сделать временно недоступным оказание наших услуг», - говорится в уведомлении приложения, которое приводит «РИА Новости».
17 января Верховный суд США поддержал закон, позволяющий запретить TikTok в стране. Судья отклонил иск компании-владельца платформы о нарушении свободы слова. Согласно законодательству США, китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна продать свой бизнес в США к 19 января, либо платформа будет запрещена в стране.
После этого представители компании-владельца TikTok заявили, что социальная сеть прекратит работу в США 19 января, если не получит от Вашингтона четких гарантий того, что вступающий в силу запрет на сервис не приведет к штрафам для технологических партнеров.
«Если администрация Байдена не выступит немедленно с... заявлением, которое устроит основных поставщиков услуг и гарантирует неисполнение (закона – прим. НСН), TikTok будет вынужден прекратить работу 19 января», - говорится в сообщении TikTok в одной из соцсетей.
В компании подчеркнули, что в Белом доме и минюсте не представили «достаточно ясных» сведений и гарантий для поставщиков услуг, чья работа нужна для доступа к TikTok. Теоретически доступ к соцсети могут сохранить американские пользователи, установившие приложение до 19 января. Однако магазины приложений и хостинг-провайдеры могут начать штрафовать за таких пользователей.
При этом отмечается, что финальное решение о работе TikTok в США будет принято уже после официального вступления на должность нового американского президента Дональда Трампа. Это будет сделано после его инаугурации, которая состоится 20 января.
ПРОДАЖА МАСКУ
24 апреля 2024 года тогда еще действующий президент США Джо Байден подписал закон о запрете TikTok в стране. В документе говорилось, что американскому правительству придется пойти на такую меру, если материнская компания из КНР не продаст соцсеть в течение ближайших девяти месяцев.
В январе 2025 года СМИ сообщили, что в Китае рассматривают возможность продажи TikTok американскому миллиардеру, предпринимателю Илону Маску, если запрет о действии приложения в США вступит в силу. Согласно подсчетам агентства «Bloomberg», стоимость американского подразделения соцсети может составить до $50 млрд. При этом, по данным издания, в Пекине убеждены, что TikTok должен остаться в собственности ByteDance. Но китайские чиновники также изучают вопрос сотрудничества с администрацией президента Дональда Трампа.
При этом позже представители TikTok опровергли информацию о том, что Китай якобы рассматривал возможность продажи подразделения соцсети в США Маску.
«Не ждите от нас того, что мы будем комментировать пустые домыслы», - говорится в заявлении.
БЛОКИРОВКА В РОССИИ
В России у соцсети TikTok тоже были проблемы. Так, в 2022 году сеть приостановила стриминг и размещение новых роликов в РФ из-за закона о фейках о российской армии. Позже в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров и вовсе предложили рассмотреть блокировку TikTok в стране.
Однако в мае 2024 года TikTok полностью заработал для российских пользователей мобильных операционных систем iOS и Android. Тогда блогеры на территории России смогли не только просматривать видео в этой сети, но и выкладывать короткие ролики. Но 2 мая некоторые СМИ в 21:35 по московскому времени сообщили, что соцсеть вновь была частично заблокирована на территории РФ.
TikTok — это приложение китайской компании ByteDance для создания и просмотра коротких видеороликов. Оно начало работать в 2018 году. В США TikTok пользуются примерно 170 млн граждан.
Эта социальная сеть подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, так как в США опасаются, что правительство Китая может потребовать данные о пользователях или применять приложение для распространения пропаганды. Однако представители компании ByteDance неоднократно выражали несогласие с такими обвинениями.
TikTok частично переставал работать в Кыргызстане, соцсеть также хотели заблокировать в Казахстане и даже в ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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