«Войдет в историю!»: Климов высмеял вековую дружбу Украины и Британии

«Меня удивляет, почему не на тысячу лет? Гитлер, например, сразу строил тысячелетний рейх, а закончилось все через несколько лет. Им тоже надо на тысячу. Чем больше срок, тем солиднее… Это войдет в историю, но как юмористический жанр. Это не то событие, которое нужно серьезно анализировать. Они играют на публику. Наш военный потенциал лучше любых подобных непонятых договоров. Британцы даже собственную безопасность не могут гарантировать, как они могут гарантировать чью-то еще? Это просто можно описать поговоркой «через пень-колоду». Что они могут сделать? Флот британский подвести к Украине? Как это в принципе возможно? Или они поедут по железной дороге в Киев через пересадки? Только с иронией могу это комментировать», - отметил он.

Такое решение Климов связал с деградацией европейских элит, отметив, что этот процесс с приходом Трампа может даже усугубиться.

«Ничего серьезного я в этой связи сказать не могу. Серьезных людей в руководстве Великобритании нет лет двадцать, я эту страну знаю очень хорошо, у меня там много знакомых среди элиты и политиков. Эти люди в узком круге говорят то же самое. Мне в личной беседе известный британец сказал, что у руководства просто «нет мозгов». Сейчас идет деградация западных элит, это нужно понимать. Но эта деградация, скорее всего, будет приостановлена Трампом, потому что он хочет вернуть величие Америки. С другой стороны, деградация элит Европы вполне вписывается в концепцию величия США. Нынешний премьер Британии не в числе друзей Трампа. Его даже не пригласили на инаугурацию президента США, это вообще нонсенс», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава британского правительства Кир Стармер заявил телеканалу Sky News, что Лондон будет играть полноценную роль в любых мирных переговорах по Украине, передает «Радиоточка НСН».

