СМИ: США попросили РФ выдвинуть соглашение о безопасности с ЕС
Американские власти обратились к Москве с просьбой выдвинуть соглашение о безопасности с Европой, сообщает Axios.
С соответствующим предложением обратились спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер в ходе переговоров в Абу-Даби. Они попросили Россию подготовить предложение, в котором были бы подробно изложены опасения Москвы и ее требования в сфере безопасности.
Помимо этого, российские власти должны указать, на какие «симметричные шаги» она готова пойти, чтобы снизить напряженность и дать Европе «гарантии о ненападении».
Ранее главы евродипломатии Каи Каллас заявила, что Европа не должна прислушиваться к опасениям России по вопросу безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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