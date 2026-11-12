СМИ: США попросили РФ выдвинуть соглашение о безопасности с ЕС

С соответствующим предложением обратились спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер в ходе переговоров в Абу-Даби. Они попросили Россию подготовить предложение, в котором были бы подробно изложены опасения Москвы и ее требования в сфере безопасности.

Помимо этого, российские власти должны указать, на какие «симметричные шаги» она готова пойти, чтобы снизить напряженность и дать Европе «гарантии о ненападении».

Ранее главы евродипломатии Каи Каллас заявила, что Европа не должна прислушиваться к опасениям России по вопросу безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

