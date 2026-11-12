Минобороны РФ пообещало долгую ночь для противника

Противников армии России ждет долгая ночь, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

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«Темнота — наш союзник, огонь — наш почерк. Ночь будет долгой, работаем», — следует из сообщения военного ведомства.

Министерство опубликовало снимок российской реактивной системы залпового огня, выпускающей боеприпасы.

Ранее ВС РФ уничтожили станции Starlink в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияМинобороны РФ

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