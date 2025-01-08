«Черта с два»: Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой

При этом Трюдо заметил, что специалисты и сообщества в обоих государствах выигрывают от взаимного партнерства в торговле и сфере обеспечения безопасности.

До этого Трамп уже несколько раз объявлял о желании присоединить Канаду. По его словам, многие жители соседнего государства якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом Америки. Политик считает, что объединение с США принесет Канаде не только экономическую стабильность, но и защитит ее от внешних угроз, якобы исходящих от «российских и китайских кораблей».

«Почему мы субсидируем Канаду на более чем $100 млн в год? Это не имеет смысла! Многие канадцы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом», - заявил Трамп.