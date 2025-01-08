«Черта с два»: Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой
В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо отверг возможность вхождения страны в состав США.
Пока официально не вступивший на пост президента США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о желании присоединить к стране Канаду. Канадское правительство, конечно, отрицает всякую возможность вхождения страны в состав соседнего государства. При этом специалисты считают, что Трамп просто «привлекает к себе внимание», и что США «не пойдут войной» на Канаду для «завоевания» новых территорий.
«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА»
Вновь избранный президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей две карты с «присоединенной» к США Канадой. Так, на первой карте канадские и американские земли окрашены в цвета флага США. На второй — территории Канады и США закрашены одинаковым цветом, и на них нанесена надпись: «Соединенные Штаты», передает RT.
Глава правительства Канады Джастин Трюдо отреагировал на провокационный пост Трампа, исключив всякую возможность присоединения страны к США.
«Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», - написал премьер-министр в одной из соцсетей.
При этом Трюдо заметил, что специалисты и сообщества в обоих государствах выигрывают от взаимного партнерства в торговле и сфере обеспечения безопасности.
До этого Трамп уже несколько раз объявлял о желании присоединить Канаду. По его словам, многие жители соседнего государства якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом Америки. Политик считает, что объединение с США принесет Канаде не только экономическую стабильность, но и защитит ее от внешних угроз, якобы исходящих от «российских и китайских кораблей».
«Почему мы субсидируем Канаду на более чем $100 млн в год? Это не имеет смысла! Многие канадцы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом», - заявил Трамп.
По его мнению, в случае вхождения Канады в состав США, ее жители сэкономили бы огромные суммы на военной защите и налогах. В связи с этим он пообещал, что налоги в «51-штате» сократятся на 60%.
К тому же Трамп в шутку назвал канадского премьер-министра Трюдо «губернатором великого штата Канада» на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.
ДО ВОЙНЫ НЕ ДОЙДЕТ
Трамп также предлагал присоединить Мексику и заявлял о своих притязаниях на Гренландию. По его словам, остров нужен США «для целей нацбезопасности». Политик напомнил, что субсидии Канады превышают $100 млн в год, Мексики — $300 млн.
«Если мы собираемся субсидировать их, пусть они станут штатами», - приводит слова американского лидера «Newsweek».
Между тем, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Трамп своими «угрозами» о присоединении Канады намекает на пересмотр экономических отношений и хочет добиться выгодной позиции для переговоров по этому вопросу.
«Во-первых, пока не стоит серьезно воспринимать его слова, он еще не вступил официально в должность президента. Во-вторых, Трамп любит к себе приковывать внимание СМИ, не так важно, будут говорить о нем плохо или хорошо. Ему это удается. В-третьих, это такая классика переговоров в отношении Канады, Мексики, Гренландии, Панамы и так далее», - добавил он в интервью НСН.
По словам Блохина, американский лидер готов пересмотреть экономическую политику в отношении Канады.
«Стратегия Трампа — взвинчивать ситуацию максимально, просить невыполнимого, а потом сесть за стол переговоров. Конечно, это создает предпосылки для более выгодной переговорной позиции. Никто войной на Канаду и Гренландию не пойдет, но создать на этом фоне благоприятную переговорную позицию вполне можно. Канада и так считается полностью зависимым от США государством. Трамп готов пересмотреть экономическую политику в отношении Канады, которая должна стать более выгодной для США», - объяснил он.
Ранее председатель финансового комитета Сената штата Нью-Йорк Лиз Крюгер предложила присоединить к Канаде часть штатов США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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