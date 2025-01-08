«План Б — на столе»: Турция и Сирия собрались провести масштабную военную операцию
По информации турецких СМИ, Анкара и Дамаск хотят осуществить ее против представителей Рабочей партии Курдистана.
Турция и новое правительство Сирии пообещали провести военную операцию против курдских боевиков. При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уверяет, что Анкара не претендует на сирийские земли. Между тем, некоторые политологи считают, что курдские боевики в Сирии не смогут противостоять Турции без помощи США.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ АНКАРЫ И ДАМАСКА
Накануне турецкое издание «Hürriyet» сообщило, что Турция и Сирия проведут крупномасштабную военную операцию против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). По данным газеты, такая операция будет проведена, если Запад выдвинет «новые требования». Однако о каких именно западных условиях идет речь — не уточняется.
Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также предупреждал о возможном начале военной операции, если боевики PПК «не сложат оружие и продолжат настаивать на другой сирийской администрации». В свою очередь глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара выступила с ультиматумом в отношении представителей РПК в Сирии, отметив, что в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.
«Сейчас Анкара реализует план А, но на столе лежит и план Б», - говорится в публикации издания.
До этого представители ИМЭМО РАН опубликовали доклад, в котором указали, что в 2025 году Турция продолжит поддержку сирийской оппозиции и борьбу с курдскими формированиями.
«Анкара не только сохранит готовность противодействовать устремлениям сирийских курдов, в том числе посредством односторонних трансграничных военных операций, но и продолжит поддержку сил вооруженной оппозиции в Сирии, которые в декабре 2024 года свергли режим Башара Асада», - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Так, авторы доклада считают, что Анкара стремится сохранить за собой ведущую роль в Сирии, внедрив систему управления, которую она использовала в контролируемых северных районах САР, а также приняв участие в восстановлении страны при помощи своего строительного сектора.
К тому же, по мнению специалистов, задача по возращению сирийских беженцев из Турции на родину дает турецкому правительству допвозможности по участию в сирийской ситуации. В ИМЭМО РАН также предположили, что Анкара продолжит свою активность в регионе, при чем не только путем дипломатических инструментов, но и с помощью силы.
8 декабря 2024 года представители вооруженной сирийской оппозиции захватили столицу республики Дамаск. После этого президент Башар Асад оставил пост главы государства и покинул Сирию. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Он будет длиться до 1 марта 2025 года.
ПЛАНЫ ЭРДОГАНА НА СИРИЮ
После обострения ситуации в Сирии президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара желает установления мира в САР и не претендует ни на чьи территории. Однако уже после свержения правительства Башара Асада турецкий лидер объявил о намерении присоединить к Турции пять сирийских городов. В ходе митинга в Сакарье 13 декабря 2024 года Эрдоган сказал, что города Алеппо, Дамаск, Идлиб и Ракка станут турецкими провинциями как Антеп, Хатай и Урфа.
В связи с этим специалисты выразили мнение, что подобные заявления турецкого президента могут быть направлены на усиление националистических настроений внутри страны в преддверии парламентских выборов в Турции, которые должны состояться весной 2025 года.
При этом эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН объяснил, что стоит за словами Эрдогана.
«Эрдоган не говорил, что Алеппо и Дамаск станут турецкими провинциями. Он выразил сожаление итогами Первой мировой войны, в результате которой Турция лишилась сирийской провинции. Он открыто не говорил, что сейчас "придет и возьмет", другое дело, что помыслы Эрдогана и Турции в отношении к Сирии подобны отношению к собственной отпавшей провинции. Некоторые турки говорят нам — для нас Сирия то же самое, что для вас Украина», - уточнил он.
В свою очередь турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН предположил, что позиция курдов в Сирии будет зависеть от решений избранного президента США Дональда Трампа в регионе. Пока курды настаивают на официальном статусе, что, по словам специалиста, недопустимо для Турции.
«Пока нет предпосылок, которые указывали бы на то, что курды сложат оружие. Они хотят договориться, чтобы их силы стали частью новой армии Сирии. На данном этапе курды не хотят расформировать свои отряды, они хотят признания их статуса. Пока американцы там находятся вместе с ними, позиция курдов не поменяется. При этом никто не знает, какое решение примет Трамп: уйдет оттуда или нет. Турция имеет серьезные воздушные силы, которые может задействовать, поэтому у курдов без США не будет шансов продержаться. Анкара и Дамаск проведут военную операцию, если до этого стороны не договорятся. Если сейчас Анкара в Сирии все решит силовым путем, Эрдоган потеряет поддержку курдского электората внутри Турции, что для него будет играть существенную роль. Но отдельно договариваться с боевыми подразделениями в Сирии Анкара не будет», - объяснил Дюрре.
Ранее издание «Jerusalem Post» сообщило, что Израилю следует начать готовиться к войне с Турцией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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