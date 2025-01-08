«План Б — на столе»: Турция и Сирия собрались провести масштабную военную операцию

СПЕЦОПЕРАЦИЯ АНКАРЫ И ДАМАСКА

Накануне турецкое издание «Hürriyet» сообщило, что Турция и Сирия проведут крупномасштабную военную операцию против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). По данным газеты, такая операция будет проведена, если Запад выдвинет «новые требования». Однако о каких именно западных условиях идет речь — не уточняется.

Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также предупреждал о возможном начале военной операции, если боевики PПК «не сложат оружие и продолжат настаивать на другой сирийской администрации». В свою очередь глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара выступила с ультиматумом в отношении представителей РПК в Сирии, отметив, что в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.

«Сейчас Анкара реализует план А, но на столе лежит и план Б», - говорится в публикации издания.