Посол Долгов: Заявление Каллас о России говорит о том, что ей пора в отставку

По его словам, дипломат из Евросоюза «либо сумасшедшая, либо идиотка». Долгов считает, что в настоящее время именно такие политики, как она, все решают в Европейском союзе.

«Она глупая и никчемная женщина, абсолютно никчемная с точки зрения профессионализма», — отметил посол.

Ранее Каллас заявила, что Европа не должна прислушиваться к опасениям России по вопросу безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

