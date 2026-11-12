Посол Долгов: Заявление Каллас о России говорит о том, что ей пора в отставку

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас об игнорировании требований России по безопасности говорит о том, что ей пора уйти в отставку, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла РФ Константина Долгова.

Каллас: Европа не станет обсуждать свою безопасность с Россией и США

По его словам, дипломат из Евросоюза «либо сумасшедшая, либо идиотка». Долгов считает, что в настоящее время именно такие политики, как она, все решают в Европейском союзе.

«Она глупая и никчемная женщина, абсолютно никчемная с точки зрения профессионализма», — отметил посол.

Ранее Каллас заявила, что Европа не должна прислушиваться к опасениям России по вопросу безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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