Посол Долгов: Заявление Каллас о России говорит о том, что ей пора в отставку
Заявление главы евродипломатии Каи Каллас об игнорировании требований России по безопасности говорит о том, что ей пора уйти в отставку, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла РФ Константина Долгова.
По его словам, дипломат из Евросоюза «либо сумасшедшая, либо идиотка». Долгов считает, что в настоящее время именно такие политики, как она, все решают в Европейском союзе.
«Она глупая и никчемная женщина, абсолютно никчемная с точки зрения профессионализма», — отметил посол.
Ранее Каллас заявила, что Европа не должна прислушиваться к опасениям России по вопросу безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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