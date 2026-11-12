Зеленский: США считают, что Киев должен вывести войска из Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США считают, что Киев должен вывести войска с территории Донбасса, сообщает «Страна.ua».

Буданов заявил, что Украина готова воевать годами

По его словам, в Вашингтоне считают, что такие действия Украины необходимы для завершения конфликта. Зеленский отметил, что подобное невозможно.

Ранее депутат Госдумы, политолог Александр Асафов заявил, что нельзя наверняка сказать, чем руководствуется глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее тот отказался отвечать на вопросы о выводе ВСУ из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:ДонбассСШАУкраинаВладимир Зеленский

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