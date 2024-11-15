«Министр-мем, звезда и туз!»: Маск взбесил команду Трампа близостью к президенту

МЕМЫ, ДЕНЬГИ И ПРЕДВЫБОРНАЯ НОЧЬ

Один из богатейших людей на Земле Илон Маск не всегда был сторонником Трампа. На выборах президента США-2016 он поддержал Хиллари Клинтон (проигравшую тогда Трампу), а в 2020 году – Джо Байдена. Его поворот в сторону республиканцев совпал с покупкой Twitter в 2022 году, а триггером стало июльское покушение на Трампа, после которого Маск открыто стал его поддерживать. 13 июля политику прострелили ухо, а 17 июля основатель SpaceX объявил о переезде штаб-квартиры компании из «демократической» Калифорнии в Техас.

Маск выделил на предвыборную компанию Трампа около 200 млн долларов, его соцсеть Х склонила к «правильному выбору» жителей колеблющихся штатов, а апофеозом этой коллаборации стала «предвыборная ночь», которую бизнесмен провел с политиком в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

В окружении Трампа считают, что Маск видит себя «сопрезидентом»: он активно продвигает собственные политические идеи и ставленников. Маск считает, что Трамп у него в долгу, отмечают американские издания.

По данным NBC, это начало «бесить» часть президентской команды. Сторонники Трампа недовольны, что Маск чуть ли не круглосуточно торчит в Мар-а-Лаго, участвуя при этом во всех важных встречах и звонках, в числе которых были и беседы с лидерами Украины и Турции. Нарастает возмущение тем, что Маск «слишком задержался в гостях».

При этом сам бизнесмен не волнуется, а продолжает постить мемы в своей соцсети Х, которая помогла Трампу победить многочисленных голливудских звезд, выступавших в поддержку Камалы Харрис.

«Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии», — написал Маск после новостей о победе Трампа, напомнив тем самым, как раньше называли победителя выборов Байден и Харрис.