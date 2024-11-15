«Министр-мем, звезда и туз!»: Маск взбесил команду Трампа близостью к президенту
Трамп подшучивает над Маском из-за «злоупотребления гостеприимством», однако его окружению не до смеха, СМИ пишут о «сопрезиденте» и «тузе в рукаве», и добрались даже до жены политика Мелании.
Появление в команде Трампа миллиардера Илона Маска и его бурная медийная активность уже не только забавляет журналистов и простых граждан, но и напрягает других соратников избранного президента США.
СМИ допускают, что Маск мнит себя чуть ли не «сопрезидентом», скрывая истинные намерения за чередой шуток и мемов, и пытаются понять, что стоит за министром без портфеля и его «игрушечным министерством».
МЕМЫ, ДЕНЬГИ И ПРЕДВЫБОРНАЯ НОЧЬ
Один из богатейших людей на Земле Илон Маск не всегда был сторонником Трампа. На выборах президента США-2016 он поддержал Хиллари Клинтон (проигравшую тогда Трампу), а в 2020 году – Джо Байдена. Его поворот в сторону республиканцев совпал с покупкой Twitter в 2022 году, а триггером стало июльское покушение на Трампа, после которого Маск открыто стал его поддерживать. 13 июля политику прострелили ухо, а 17 июля основатель SpaceX объявил о переезде штаб-квартиры компании из «демократической» Калифорнии в Техас.
Маск выделил на предвыборную компанию Трампа около 200 млн долларов, его соцсеть Х склонила к «правильному выбору» жителей колеблющихся штатов, а апофеозом этой коллаборации стала «предвыборная ночь», которую бизнесмен провел с политиком в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
В окружении Трампа считают, что Маск видит себя «сопрезидентом»: он активно продвигает собственные политические идеи и ставленников. Маск считает, что Трамп у него в долгу, отмечают американские издания.
По данным NBC, это начало «бесить» часть президентской команды. Сторонники Трампа недовольны, что Маск чуть ли не круглосуточно торчит в Мар-а-Лаго, участвуя при этом во всех важных встречах и звонках, в числе которых были и беседы с лидерами Украины и Турции. Нарастает возмущение тем, что Маск «слишком задержался в гостях».
При этом сам бизнесмен не волнуется, а продолжает постить мемы в своей соцсети Х, которая помогла Трампу победить многочисленных голливудских звезд, выступавших в поддержку Камалы Харрис.
«Угроза демократии? Нет, угроза бюрократии», — написал Маск после новостей о победе Трампа, напомнив тем самым, как раньше называли победителя выборов Байден и Харрис.
ТУЗ У РУКАВЕ ИЛИ ИГРУШЕЧНЫЙ МИНИСТР?
Илон Маск дает очень мало конкретики о своем будущем статусе и деятельности, порождая в СМИ различные теории на этот счет. Так, издание Forbes называет его «тузом в рукаве» и напоминает о любезностях со стороны Трампа.
«В 25-минутной победной речи Трампа почти четыре минуты посвящены Маску. Он провозгласил основателя Tesla и SpaceX супергением, осыпал похвалами прошедшие запуски ракет и программу по развитию спутникового интернета SpaceX, а также заявил, что "на небе засияла новая звезда — Илон"», - отмечают журналисты.
По их мнению, «супергений будет иметь большое влияние в новой администрации Трампа», несмотря на то, что тот об этом публично не говорил.
Избранный президент сообщил 13 ноября, что Маск на пару с молодым бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит Министерство по повышению эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE). Название этого ведомства произошло от мема Doge – озадаченной собаки породы сиба-ину. При этом Forbes считает Маска «так называемым министром по сокращению расходов».
Маск говорил ранее, что не хочет занимать официальный пост и входить в кабинет министров, однако после выборов заявил, что получил (вместе с Трампом) «мандат от народа США». Пока непонятно, насколько влиятельным будет «шуточное» министерство, однако цели DOGE заявлены вполне осязаемые – это сокращение расходов федерального бюджета как минимум на 2 триллиона долларов.
В поле зрения журналистов попала и другая сторона Маска. По данным издания The Independent, 53-летний миллиардер нравится 54-летней жене 78-летнего президента, Мелании Трамп. Источники утверждают, что будущая первая леди стала чаще появляться на публике после новостей о коллаборации ее мужа с Маском. При этом сам Трамп подшучивает над бизнесменом по поводу «злоупотребления гостеприимством».
На этом фоне в Крыму уже предложили Маску инвестировать в Россию.
«У нас есть точки притяжения, но, думаю, для него интереснее масштабы России, чем Крыма. Хотя для нас было бы большим достижением иметь такого инвестора. А инвестировать в Россию - честь и достижение для Маска», – сказал глава крымского парламента Владимир Константинов РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров благодарил Маска за подаренный ему электрокар Tesla Cybertruck и пообещал отправить его в зону СВО. Однако сам Маск вскоре опроверг информацию о «подарке российскому генералу», напоминает «Радиоточка НСН».
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