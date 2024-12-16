«Спектакль для плебса!»: Как Турция и Израиль будут делить Сирию

Израиль не претендует на захват всей территории Сирии, при этом Турция считает часть территории этой страны своими бывшими провинциями, объяснил в интервью НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

На фоне смены власти в Сирии Израиль продолжают двигать «буферную зону» между двумя странами от Голанских высот вглубь, захватывая поселения друзов. Кроме того, израильские военные нанесли удары по объектам в провинции Латакия. Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийские города Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск и Ракка могли бы стать центрами одноименных провинций в составе Турции по итогам Первой мировой войны.