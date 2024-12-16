«Спектакль для плебса!»: Как Турция и Израиль будут делить Сирию
Премьер Израиля вошел в раж и может перестать «прикрываться фиговыми листочками», а заявления Турции про ответ на израильские удары рассчитаны на «дремучую» деревенщину, сказал в эфире НСН Сергей Балмасов.
Израиль не претендует на захват всей территории Сирии, при этом Турция считает часть территории этой страны своими бывшими провинциями, объяснил в интервью НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
На фоне смены власти в Сирии Израиль продолжают двигать «буферную зону» между двумя странами от Голанских высот вглубь, захватывая поселения друзов. Кроме того, израильские военные нанесли удары по объектам в провинции Латакия. Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийские города Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск и Ракка могли бы стать центрами одноименных провинций в составе Турции по итогам Первой мировой войны.
«И турки, и израильтяне разыграли отличный спектакль, обоюдными усилиями сокрушив Асада. Израиль и Турция сокрушили своего старого противника, теперь они и дальше будут сотрудничать, по крайней мере, на уровне спецслужб. При этом между ними будет определенное разделение труда, несмотря на то, что с турецкой стороны были попытки заявить, что мы "будем стрелять" в случае продолжения израильских ударов. Это театр, рассчитанный на дремучий плебс деревень Сирии и отчасти Турции. При этом Израиль отнюдь не претендует на всю Сирию. Несмотря на то, что некоторые правые израильские круги призывают воплотить в жизнь идею израильского государства от Нила до Евфрата, на самом деле их вполне устроит приграничная полоса от старой Сирии, захват всех Голанских высот и частично провинций Эль-Кунейтра и Дамаск - это будет вроде как буфер», - сказал Балмасов.
При этом он подтвердил, что Израиль может «переставить забор», присоединив сирийские территории, где проживают друзы.
«Относительно друзов - уже не первый год идет обсуждение, каким образом это будет. Идут консультации относительно провинции Эс-Сувейда, где живут друзы. Израиль здесь устроят любые варианты, но Нетаньяху вошел в такой раж, что, возможно, он даже не будет прикрываться фиговыми листками, говоря о «дружеской республике», а тупо де-факто просто переставит забор. С друзами последние 10-15 лет работали израильские спецслужбы, и представители многих сирийских друзов теперь не скрывают своего желания стать частью Израиля, что позволит им не только улучшить жизненный уровень, но и сохранить жизнь», - пояснил эксперт.
Вместе с тем Балмасов объяснил, что стоит за словами Эрдогана.
«Эрдоган не говорил, что Алеппо и Дамаск станут турецкими провинциями. Он выразил сожаление итогами Первой мировой войны, в результате которой Турция лишилась сирийской провинции. Он открыто не говорил, что сейчас "придет и возьмет", другое дело, что помыслы Эрдогана и Турции в отношении к Сирии подобны отношению к собственной отпавшей провинции. Некоторые турки говорят нам – для нас Сирия то же самое, что для вас Украина», - пояснил собеседник НСН.
При этом он отметил, что для Израиля сейчас наступил исторический момент, чтобы «добить» Иран.
«Израильтяне сами не ожидали, что Сирия Башара Асада так быстро развалится, как колосс на глиняных ногах, хотя раньше он успешно противостоял и более серьезному давлению. Это огромный успех Израиля, который необходимо развить. Если Израиль упустит этот исторический момент, для него это будет плохо, поскольку такие исторические моменты выпадают в лучшем случае раз в столетие, а здесь все звезды сходятся. В том числе и приход к власти в США Дональда Трампа, который является одним из ярых ненавистников Ирана. Здесь, скорее всего, нужно дождаться инаугурации Трампа, а там они будут решать. Но соблазн Израиля велик», - заключил собеседник НСН.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее опубликовала отчет об уничтожении 90% сирийских запасов ракет класса «земля-воздух» и пяти эскадрилий истребителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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