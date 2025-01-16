«Грандиозное соглашение»: Трамп «помирил» Израиль и ХАМАС, угрожая «адской расплатой»
Первый этап соглашения вступает в силу 19 января, он предполагает полное прекращение огня, обмен пленными и вывод израильских войск из Газы.
Избранный президент США Дональд Трамп официально объявил «грандиозное соглашение» о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Он подчеркнул, что оно стало возможным только после «исторической победы» его команды в ноябре.
ПОБЕДА ТРАМПА
«Это дало сигнал всему миру, что моя администрация будет стремиться к миру и вести переговоры, чтобы обеспечить безопасность всех американцев и наших союзников», - написал он в социальных сетях.
Трамп также сообщил, что в рамках соглашения американские и израильские заложники вернутся домой в ближайшее время.
«С этой сделкой моя команда по национальной безопасности, благодаря усилиям специального посланника на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, продолжит тесно сотрудничать с Израилем и нашими союзниками, чтобы гарантировать, что Газа никогда больше не станет убежищем для террористов», - заверил он, пообещав еще более грандиозные «победы» США после своего официального возвращения в Белый дом.
До этого пока еще действующий президент США Джо Байден также сообщил о достигнутой договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Байден уточнил, что сделка будет реализована в три этапа.
ТРИ ЭТАПА ДЛЯ ИЗРАИЛЯ
Первый этап соглашения вступает в силу уже 19 января и продлится 42 дня. Он предполагает полное прекращение огня, обмен пленными, вывод израильских войск, а также эвакуацию раненых палестинцев.
ЦАХАЛ выйдет с КПП «Рафах» на юге сектора Газа, сторонники ХАМАC вернутся на север сектора. За это время 600 гуманитарных грузовиков будут отправляться в сектор Газа ежедневно, Израиль освободит 30 членов ХАМАС за каждого похищенного гражданского и 50 членов ХАМАС за каждую похищенную женщину-военнослужащую, ХАМАС же освободит 33 израильских заложника.
Таким образом, сотни террористов, которые были приговорены в Израиле к пожизненному сроку, будут освобождены и направлены в Катар, Турцию и сектор Газа. По предварительным данным, Израиль освободит около двух тысяч членов группировки.
В связи с этим политологи гадают, что новая администрация США предложила Израилю в обмен на такие «невыгодные» условия, до этого Израиль категорически отказывался идти на подобные шаги.
Переговоры по второму и третьему этапам перемирия начнутся позднее. Гарантами выполнения соглашения на всех этапах выступают Египет, Катар и США.
Освобождение заложников по сделке займет как минимум несколько недель, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, в ХАМАС согласились отложить разрешение спорных вопросов с Израилем на вторую фазу сделки, среди которых – буферные зоны, которые Израиль хочет сохранить вдоль восточных и северных границ сектора Газа.
АДСКАЯ РАСПЛАТА
Президент Израиля Ицхак Герцог назвал заключение соглашения правильным и необходимым шагом. СМИ показали кадры того, как жители Тель-Авива и Газы вышли на стихийные празднования. Reuters публикует видео плачущих израильтян и жителей Газы, которые устроили танцы и пение прямо на улицах.
Также перемирие празднует ХАМАС. Вооруженные отряды ХАМАС снова появились на улицах, выйдя из тоннелей, где они воевали с октября 2023 года.
В ХАМАС поздравили жителей анклава с достижением соглашения, но пообещали, что противостояние с Израилем продолжится.
Несмотря на анонсированное соглашение, армия Израиля нанесла массированный удар по Газе рано утром 16 января, передает Al jazeera. Уточняется, что есть жертвы. По предварительным данным, погибло 30 человек.
Предыдущее официальное перемирие между сторонами продлилось неделю - с 24 ноября по 1 декабря 2023 года. После этого Израиль и ХАМАС то заявляли о планах уничтожить друг друга, то смягчали свою риторику. Все это время активное участие в переговорах принимали США, Катар и Египет, но только с приходом Дональда Трампа к власти в США удалось сдвинуть процесс с мертвой точки.
Не так давно Трамп обещал «адскую расплату», если сделка об освобождении пленников ХАМАС не будет заключена до его прихода в Белый дом 20 января. Вероятно, именно эти угрозы стали последним аргументом в переговорах.
При этом члены ХАМАС еще в декабре заявляли, что готовы к окончательному перемирию, требуя, чтобы Нетаньяху не мешал соглашению. Напомним, что Израиль до этого выступал только за «временное перемирие».
Накануне публицист Эскин Авигдор в разговоре с НСН говорил, что Дональд Трамп может разрешить Израилю без разбора наносить удары по сектору Газа для уничтожения ХАМАС, если палестинское движение не пойдет на уступки.
«Суть компромисса в том, что Израиль выводит частично войска, а также освобождает некоторое число террористов, включая осужденных за убийство. То есть то, что хотела та сторона. Это, несомненно, связано с инаугурацией Трампа, с его желанием прекратить в кратчайшие сроки все военные конфликты на Ближнем Востоке. Но это также включает в себя важный пункт: кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет сказал, что Израиль должен уничтожить боевиков ХАМАС всех до самого последнего», - добавил он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Ближнем Востоке куда проще, чем примирить Россию и Украину, передает «Радиоточка НСН».
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