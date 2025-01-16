«Грандиозное соглашение»: Трамп «помирил» Израиль и ХАМАС, угрожая «адской расплатой»

До этого пока еще действующий президент США Джо Байден также сообщил о достигнутой договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Байден уточнил, что сделка будет реализована в три этапа.

ТРИ ЭТАПА ДЛЯ ИЗРАИЛЯ

Первый этап соглашения вступает в силу уже 19 января и продлится 42 дня. Он предполагает полное прекращение огня, обмен пленными, вывод израильских войск, а также эвакуацию раненых палестинцев.

ЦАХАЛ выйдет с КПП «Рафах» на юге сектора Газа, сторонники ХАМАC вернутся на север сектора. За это время 600 гуманитарных грузовиков будут отправляться в сектор Газа ежедневно, Израиль освободит 30 членов ХАМАС за каждого похищенного гражданского и 50 членов ХАМАС за каждую похищенную женщину-военнослужащую, ХАМАС же освободит 33 израильских заложника.

Таким образом, сотни террористов, которые были приговорены в Израиле к пожизненному сроку, будут освобождены и направлены в Катар, Турцию и сектор Газа. По предварительным данным, Израиль освободит около двух тысяч членов группировки.

В связи с этим политологи гадают, что новая администрация США предложила Израилю в обмен на такие «невыгодные» условия, до этого Израиль категорически отказывался идти на подобные шаги.

Переговоры по второму и третьему этапам перемирия начнутся позднее. Гарантами выполнения соглашения на всех этапах выступают Египет, Катар и США.

Освобождение заложников по сделке займет как минимум несколько недель, сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, в ХАМАС согласились отложить разрешение спорных вопросов с Израилем на вторую фазу сделки, среди которых – буферные зоны, которые Израиль хочет сохранить вдоль восточных и северных границ сектора Газа.

АДСКАЯ РАСПЛАТА

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал заключение соглашения правильным и необходимым шагом. СМИ показали кадры того, как жители Тель-Авива и Газы вышли на стихийные празднования. Reuters публикует видео плачущих израильтян и жителей Газы, которые устроили танцы и пение прямо на улицах.

Также перемирие празднует ХАМАС. Вооруженные отряды ХАМАС снова появились на улицах, выйдя из тоннелей, где они воевали с октября 2023 года.