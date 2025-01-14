«Сильный рубль через два года»: Как «выкрутасы» Трампа отразятся на курсе валют
Дмитрий Голубовский заявил НСН, что уже в 2026 году ожидается тренд на рост цен на нефть, что в итоге укрепит российскую валюту.
Политика Дональда Трампа приведет к максимальному укреплению доллара, но лишь в краткосрочной перспективе, в итоге торговые войны избранного президента США увеличат цены на сырье, что выгодно России, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Уолл-стрит прогнозирует дальнейшее укрепление доллара на фоне политики избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков крупных банков. Согласно данным, стратеги Goldman ожидают роста доллара на 5% в течение этого года. Голубовский согласился с таким прогнозом.
«В данном случае речь идет об общем индексе доллара. Я в 2025 году ставлю на рост доллара по двум причинам. Во-первых, тарифная политика Трампа – это проинфляционный фактор, доходность будет высокой относительно евро, юаня. Во-вторых, скорее всего, рост тарифов приведет к сокращению международной торговли, а это означает сокращение кредитов. А это повышает спрос на валюту фондирования, долги надо отдавать, это снова в пользу доллара. Не исключено, что по доллару мы увидим максимумы, выше 114 индекс. В этом году доллар будет силен, но в долгосрочной перспективе нет, потому что бюджетный дефицит США никуда не денется, тарифная политика его не закроет», - отметил он.
При этом Голубовский подчеркнул, что уже в 2026 году ожидается тренд на рост цен на нефть, что в итоге укрепит рубль.
«Уже в 2026 году цены на нефть могут войти в тренд роста, это случится после того, как мировая экономика переварит все выкрутасы Трампа. Выкрутасы Трампа не способствуют экономическому росту у потребителей сырья. В Европе совсем плохи дела, если на индекс производства смотреть. В Китае тоже все не так радостно, у них дефляция. Это отражается на спросе на сырье. Когда мировая экономика переварит все эти риски торговых войн, которые затевает Трамп, цены пойдут вверх. В добычу сейчас не вкладываются в США, в отрасли будут ждать роста цен на нефть. В 2026-2027 году будет удорожание сырья, так как нефть несколько лет стоит на одном уровне, а инфляция никуда не делась. Именно это может позитивно сказаться на рубле, но это не тема этого года. Будущее рубля неплохое, но это горизонт от двух лет и дальше», - подытожил собеседник НСН.
Ранее курс доллара США достиг максимума с ноября 2022 года относительно основных мировых валют, пишет Financial Times. Индекс доллара впервые за два года превысил 110 пунктов, валюта вышла на уровень $1,0208 за евро и $1,2123 за британский фунт, передает «Радиоточка НСН».
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