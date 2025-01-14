«Сильный рубль через два года»: Как «выкрутасы» Трампа отразятся на курсе валют

«В данном случае речь идет об общем индексе доллара. Я в 2025 году ставлю на рост доллара по двум причинам. Во-первых, тарифная политика Трампа – это проинфляционный фактор, доходность будет высокой относительно евро, юаня. Во-вторых, скорее всего, рост тарифов приведет к сокращению международной торговли, а это означает сокращение кредитов. А это повышает спрос на валюту фондирования, долги надо отдавать, это снова в пользу доллара. Не исключено, что по доллару мы увидим максимумы, выше 114 индекс. В этом году доллар будет силен, но в долгосрочной перспективе нет, потому что бюджетный дефицит США никуда не денется, тарифная политика его не закроет», - отметил он.

При этом Голубовский подчеркнул, что уже в 2026 году ожидается тренд на рост цен на нефть, что в итоге укрепит рубль.

«Уже в 2026 году цены на нефть могут войти в тренд роста, это случится после того, как мировая экономика переварит все выкрутасы Трампа. Выкрутасы Трампа не способствуют экономическому росту у потребителей сырья. В Европе совсем плохи дела, если на индекс производства смотреть. В Китае тоже все не так радостно, у них дефляция. Это отражается на спросе на сырье. Когда мировая экономика переварит все эти риски торговых войн, которые затевает Трамп, цены пойдут вверх. В добычу сейчас не вкладываются в США, в отрасли будут ждать роста цен на нефть. В 2026-2027 году будет удорожание сырья, так как нефть несколько лет стоит на одном уровне, а инфляция никуда не делась. Именно это может позитивно сказаться на рубле, но это не тема этого года. Будущее рубля неплохое, но это горизонт от двух лет и дальше», - подытожил собеседник НСН.

Ранее курс доллара США достиг максимума с ноября 2022 года относительно основных мировых валют, пишет Financial Times. Индекс доллара впервые за два года превысил 110 пунктов, валюта вышла на уровень $1,0208 за евро и $1,2123 за британский фунт, передает «Радиоточка НСН».

