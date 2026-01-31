После убийств в Миннесоте: В США начался «недолгий» шатдаун
Это уже вторая остановка деятельности американского правительство во время нового президентского срока Дональда Трампа.
В полночь 31 января (в 08:00 утра по Москве) в США вновь начался шатдаун. Это произошло на фоне убийств в Миннесоте и протестов. Это уже второй случай приостановки деятельности американского правительства за последнее время. Однако специалисты говорят, что в этот раз шатдаун в стране будет «недолгим».
НОВЫЙ ШАТДАУН
Ночью 31 января в США была частично приостановлена работа федерального правительства из-за истечения временного бюджета, сообщает NPR. По данным «The Guardian», Конгресс не утвердил бюджет в установленный срок.
К тому же сбой финансирования стал результатом отказа сенаторов-демократов поддержать законопроект о расходах Министерства внутренней безопасности. Это произошло после начала протестов, вспыхнувших в результате убийств в штате Миннесота.
Известно, что сенат одобрил пакет законопроектов о финансировании ключевых ведомств — Минфин, Госдепартамент, Минтруд, Пентагон — до конца сентября 2026 года. Документы по министерству внутренней безопасности были исключены из пакета по инициативе демократов.
Однако ожидается, что кризис удастся преодолеть уже на предстоящей неделе. Так, нижняя палата Конгресса рассмотрит законопроекты 2 февраля. Если они будут оперативно одобрены, а после их подпишет президент США Дональд Трамп, шатдаун может завершиться уже в понедельник. В связи с этим, специалисты также предполагают, что новый шатдаун не окажет сильного влияния на экономику страны, пишет РИА Новости.
«Долгое время казалось, что после осеннего шатдауна, который стал самым длительным, образовалась травма у американских политиков, и они постараются этого избежать. Однако, как мы видим, серьезных подвижек пока нет, по всем спорным вопросам ситуация обострилась. Демократы хотят заблокировать финансирование Министерства внутренней безопасности. Трамп начинает сдавать назад, поэтому объявил о выводе части федеральных агентов из Миннеаполиса, меняет руководство операции против мигрантов там. Но не факт, что этих уступок ему хватит, чтобы убедить демократов пойти на утверждение проекта бюджета. Демократы требуют крупных отставок. (Шатдаун – прим. НСН) резко ослабит переговорные позиции Трампа и внутри Америки, и на внешнем контуре. Сейчас ситуация гораздо более кризисная, чем в прошлый осенний шатдаун. Поэтому Трамп будет всеми путями его избегать», - заметил в беседе с НСН американист Малек Дудаков.
ПРЕДЫДУЩИЙ ШАТДАУН
Это уже второй шатдаун в текущем финансовом году и второй за время нового президентского срока Дональда Трампа. Предыдущий, рекордный по длительности, который шел 43 дня, был преодолен в ноябре 2025 года.
Он начался 1 октября прошлого года, когда в Конгрессе США также не смогли согласовать федеральный бюджет на новый финансовый год. Это произошло на фоне разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий.
В прошлый раз из-за шатдауна в стране отменили несколько сотен рейсов, ряд категорий граждан остался без социального питания.
Тогда политолог Малек Дудаков в разговоре с НСН говорил, что остановка работы американского государства из-за споров демократов и республиканцев навредила Трампу, а не его соперникам.
«Эта кризисная ситуация понизила рейтинги Трампа. Она позволила демократам разгромно победить на местных выборах, которые прошли 5 ноября в США, включая и мэрские, и губернаторские. В США произошли проблемы с авиасообщением, с невыплатами зарплат бюджетникам и социальных пособий. Это бьет по репутации действующей власти. К тому же бюджет приняли лишь на три месяца вперед. Демократы могут устроить новый шатдаун в феврале, и бюджетная грызня пойдет дальше», - отметил американист.
Правительство США уже несколько раз в истории страны приостанавливало свою работу. На время шатдауна некритичные органы власти закрываются, а сотни тысяч их работников отправляют в неоплачиваемый отпуск. Обычно приостановление не относится к важнейшим организациям и ведомствам, жизненно важным для обеспечения безопасности государства, например, таким как армия. Но в связи с тем, что расходы бюджета устанавливаются решением Конгресса, возможна остановка финансирования и работы любой государственной организации.
УБИЙСТВА В МИННЕСОТЕ
При этом новый шатдаун в США начался именно на фоне убийств и протестов в штате Миннесота. 24 января 2026 года агенты иммиграционной службы ICE в городе Миннеаполис убили гражданина США, который участвовал в митинге против действий силовиков в отношении мигрантов.
Речь идет об американце, 37-летнем медбрате Алексе Джеффри Претти, у которого было зарегистрированное оружие. Федеральные силовики заявили, что мужчина представлял для них угрозу во время миграционного рейда. Однако власти штата Миннесота опровергли эту информацию, пишет «Коммерсантъ».
Это уже второй смертельный инцидент с федеральными силовиками в городе с начала 2026 года. В начале января они застрелили активистку Рене Гуд, когда она, по данным следствия, пыталась на машине наехать на агентов.
Гибель женщины вызвала массовые протесты по всей стране. Изначально в Белом доме и Минюсте США заверили, что проведут расследование. Но уже через несколько недель в ведомстве дали понять, что не станут возбуждать уголовное дело.
До этого сенат США одобрил пакет из пяти бюджетных законопроектов, а также утвердил временное двухнедельное финансирование для министерства внутренней безопасности (МВБ). Финансирование именно этого ведомства стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий ICE и вызванных ими массовых протестов.
Между тем, после случившегося в Миннесоте в США все же расширили полномочия силовиков по задержанию мигрантов без ордера. По информации «The New York Times», теперь агенты ICЕ смогут проводить задержания сразу на месте, если у них возникнет подозрение, что человек находится в стране нелегально и может скрыться до получения ордера. Раньше для этих действий со стороны силовиков требовалось обоснование.
Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин во время предыдущего шатдауна в стране в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» говорил, что сильная поляризация в американском обществе создает предпосылки для того, что шатдаун в США затянется надолго.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После убийств в Миннесоте: В США начался «недолгий» шатдаун
- В США расширили полномочия силовиков по задержанию мигрантов без ордера
- В римской церкви ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони
- Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли
- Шмыгаль: На Украине произошло каскадное отключение электроэнергии
- Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
- Битва «Августа» и «Пророка»: В Москве вручили премию «Золотой орел»
- Рекордную выручку Apple объяснили популярностью iPhone 17
- В Турции задержали рэпера Рейнмена и других звзд по делу о наркотиках
- Михалков объяснил, в чем сила состоявшейся премии «Золотой орел»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru