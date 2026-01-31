После убийств в Миннесоте: В США начался «недолгий» шатдаун

Известно, что сенат одобрил пакет законопроектов о финансировании ключевых ведомств — Минфин, Госдепартамент, Минтруд, Пентагон — до конца сентября 2026 года. Документы по министерству внутренней безопасности были исключены из пакета по инициативе демократов.

Однако ожидается, что кризис удастся преодолеть уже на предстоящей неделе. Так, нижняя палата Конгресса рассмотрит законопроекты 2 февраля. Если они будут оперативно одобрены, а после их подпишет президент США Дональд Трамп, шатдаун может завершиться уже в понедельник. В связи с этим, специалисты также предполагают, что новый шатдаун не окажет сильного влияния на экономику страны, пишет РИА Новости.