Администрация США зарегистрировала домен об инопланетянах
Администрация США зарегистрировала домен aliens.gov, сообщает Daily Mail.
Несколько недель назад глава государства Дональд Трамп дал распоряжение обнародовать данные об инопланетянах. Данный домен обнаружила автоматическая система мониторинга федеральных сайтов.
Согласно записям реестра, он был недавно добавлен в раздел «Аппарат Белого дома» наряду с другими официальными ресурсами правительства США. В настоящее время сайт не работает, а его назначение публично не раскрывается.
Ранее после заявлений экс-президента США Барака Обамы о существовании инопланетян Трамп пообещал обнародовать государственные документы о внеземной жизни и НЛО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
