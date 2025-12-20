Трамп допустил новый шатдаун в США в конце января

Правительство США в январе может вновь приостановить работу без согласованного бюджета. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Тридцатого января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун», - цитирует политика РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что договоренности по бюджету в США упираются в медицинские расходы. Оппозиция не согласна с республиканцами, так как демократов контролируют страховые компании.

В октябре в Соединенных Штатах произошел шатдаун, который продлился 43 дня, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он стал самым продолжительным в истории страны.

