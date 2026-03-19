Предложено ужесточить контроль за использованием питбайков детьми

Как заявил заместитель председателя Думы Олег Рожнов, количество автоаварий с участием питбайков быстро растет. Родители покупают детям эти транспортные средства, не контролируя их использование. По словам депутата, в ряде регионов уже были приняты меры, в результате чего удалось на 32% сократить количество аварий с участием несовершеннолетних.

Предложено усилить ответственность родителей за нарушения детей, ввести запрет на продажу топлива несовершеннолетним. Кроме того, «Единая Россия» в ближайшее время намерена обратиться в Госдуму с просьбой принять в ускоренном порядке федеральный закон по ограничению использования питбайков детьми.

Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, конфискация питбайков и введение уголовной ответственности за их продажу могут стать единственным способом остановить рост числа несовершеннолетних на такой технике на дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

