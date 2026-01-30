Президент США Дональд Трамп хочет добиться отказа Тегерана от развития ракет и ядерной программы и может попытаться свергнуть правящий режим. Для России в этом случае почти ничего не изменится, рассказала НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.



Правительственный самолёт Ирана приземлился в московском «Внуково» на фоне слухов о готовящихся ударах США по руководству страны. Предположительно, на борту может быть иранский президент Масуд Пезешкиан. Мониторинговые каналы сообщили, что самолёты США, участвовавшие в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, летят на Ближний Восток. Добрева назвала три возможных сценария будущего Ирана.