Давит и вынуждает: Что нужно Трампу от Ирана
Президенту США не интересны долгие переговоры на Ближнем Востоке, заявила НСН Евдокия Добрева.
Президент США Дональд Трамп хочет добиться отказа Тегерана от развития ракет и ядерной программы и может попытаться свергнуть правящий режим. Для России в этом случае почти ничего не изменится, рассказала НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.
Правительственный самолёт Ирана приземлился в московском «Внуково» на фоне слухов о готовящихся ударах США по руководству страны. Предположительно, на борту может быть иранский президент Масуд Пезешкиан. Мониторинговые каналы сообщили, что самолёты США, участвовавшие в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, летят на Ближний Восток. Добрева назвала три возможных сценария будущего Ирана.
«Никакой удар может и не состояться, потому что мы видели заявления Трампа о том, что он вынуждает пойти Иран на переговоры. Тегеран к этому готов, но не на условиях ультиматума, который выдвигает Белый дом: полное сворачивание ядерной программы, вывоз всего обогащенного урана из страны, прекращение ракетной программы, уничтожение арсенала уже имеющихся ракет, а также прекращение поддержки "оси сопротивления", то есть союзников Ирана в регионе. Возможно, какие-то уступки произойдут, и удастся избежать военного удара. Но если нет, то он будет похож на прошлый, который случился летом 2025-го года: атаки по объектам ядерной инфраструктуры и военным базам. Вероятно нанесение и обезглавливающих ударов, например, покушение на верховного лидера страны Али Хаменеи. Но это не приведет к смене режима или к краху, поскольку есть процедуры, по которым назначаются преемники. Самый катастрофический для Ирана вариант — это были бы удары по энергетической инфраструктуре, поскольку он зависит от экспорта нефти. Они составляют до четверти всех поступлений в бюджет страны», — предположила она.
Добрева отметила, что России очень важно поддерживать хорошие взаимоотношения с Ираном.
«У России за последние десятилетия сложились довольно хорошие отношения с иранским руководством, как с кругами консервативными, так и с кругами прагматическими. Нам важно поддерживать взаимоотношения с представителями различных кругов, как верхушкой власти, так и с политическими течениями, а также с военным руководством. Иран важен для России развитием коридора Север-Юг и выходом к Индийскому океану. А для иранской экономики Россия является инвестором номер один Также из важных проектов, которые есть в стране, это, конечно же, атомная электростанция в Бушере — сейчас там строятся второй и третий энергоблоки. Иран важен как политический союзник на международных площадках, в том числе ШОС и БРИКС», — заключила она.
Ранее научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня заверил НСН, что Ирану нужно только мирное решение вопросов с США.
