Импортные смартфоны не смогут работать в 5G-сетях России
В России операторам сети 5G, развертывание которой запланировано на 2026 год, придется использовать отечественный алгоритм шифрования NEA 7 («Кузнечик»), сообщают «Известия».
С его помощью гаджеты абонентов будут подключаться к базовым станциям. Иностранные алгоритмы смогут применяться только до 2032 года. По словам специалистов, использование только российских алгоритмов приведет к тому, что сети пятого поколения будет практически невозможно внедрить, а найти смартфоны, совместимые с ними, очень сложно. Интегрировать отечественные решения в сетевое оборудование технически возможно, однако убедить мировых производителей гаджетов применять их без формального закрепления в международных стандартах вряд ли получится.
В настоящее время Минцифры совместно с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, прорабатывает возможность поддержки не только российских, но и иностранных алгоритмов криптозащиты для базовых станций 5G.
Однако достаточного количества российских базовых станций для сетей пятого поколения пока нет, а о разработке отечественных чипсетов для смартфонов 5G пока не заявлено.
Ранее стало известно, что частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
