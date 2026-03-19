Импортные смартфоны не смогут работать в 5G-сетях России

С его помощью гаджеты абонентов будут подключаться к базовым станциям. Иностранные алгоритмы смогут применяться только до 2032 года. По словам специалистов, использование только российских алгоритмов приведет к тому, что сети пятого поколения будет практически невозможно внедрить, а найти смартфоны, совместимые с ними, очень сложно. Интегрировать отечественные решения в сетевое оборудование технически возможно, однако убедить мировых производителей гаджетов применять их без формального закрепления в международных стандартах вряд ли получится.

В настоящее время Минцифры совместно с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, прорабатывает возможность поддержки не только российских, но и иностранных алгоритмов криптозащиты для базовых станций 5G.

Однако достаточного количества российских базовых станций для сетей пятого поколения пока нет, а о разработке отечественных чипсетов для смартфонов 5G пока не заявлено.

Ранее стало известно, что частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

