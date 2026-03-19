СМИ: Ущерб фермеров от убоя скота составил 1,5 млрд рублей
Прямой имущественный ущерб собственников изъятого и уничтоженного скота превысил 1,5 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на центр «Аналитика.Бизнес.Право».
Непокрываемые потери фермеров и личных подсобных хозяйств составляют еще 368,2 млн. Утверждается, что среди причин были не только пастереллез, но и бешенство, чума и прочие опасные инфекции. Сейчас случаи заболевания животных выявлены в Новосибирской, Омской, Томской, Свердловской, Самарской и Пензенской областях, а также в Забайкальском крае, Чувашии, Якутии и Республике Алтай. Власти некоторых регионов заявили, что уже начали выплачивать компенсации за изъятый скот, однако фермеры отмечают, что размер выплат несоизмеримо мал.
На первые полосы СМИ в эти дни вышел скандал с забоем скота в Новосибирской области, о которым высказались даже в Кремле. В защиту животных и их хозяев выступили многие звезды шоу-бизнеса, сравнивающие происходящие с беспределом из 1990-х, а депутаты Госдумы уже обратились к премьер-министру России и главе Следственного комитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Ущерб фермеров от убоя скота составил 1,5 млрд рублей
