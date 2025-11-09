Шатдаун в США остановил поставки оружия Украине и союзникам НАТО на $5 млрд
Поставки американского вооружения Украине и странам НАТО временно прекратились из-за шатдауна. Об этом пишет Axios.
«Отправка американского оружия на сумму более пяти миллиардов долларов для поддержки союзников по Североатлантическому альянсу и Украины отложены из-за приостановки работы правительства», — говорится в публикации.
Высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил, что эта задержка наносит ощутимый ущерб как зарубежным партнёрам, так и американской оборонной промышленности, поскольку срывает реализацию контрактов на поставку ключевых вооружений.
Чиновник уточнил, что среди затронутых стран — Дания, Хорватия и Польша. В частности, речь идёт о задержках с поставками ракет AMRAAM, систем ПВО Aegis и реактивных систем залпового огня HIMARS.
Шатдаун в США длится с 1 октября. Сенат не смог утвердить бюджет из-за разногласий между республиканцами и демократами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru