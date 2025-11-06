До Рождества: Что вынудит Трампа закончить шатдаун
Со многими социальными программами в США возникают перебои, чиновники, военные, авиадиспетчеры не получают заработных плат, нельзя исключать серьезные форс-мажоры, заявил НСН Малек Дудаков.
Дедлайн рекордного шатдауна в США – середина-конец ноября, но он может затянуться и до Рождества в конце декабря, заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.
Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) привела к отмене 60% авиарейсов в трех крупнейших аэропортах американского штата Нью-Йорк. Телеканал NBS News 5 ноября сообщал, что шатдаун, который начался в полночь 1 октября, стал самым продолжительным в истории США, тем самым превзойдя все предыдущие шатдауны. Дудаков объяснил, почему партии зашли в тупик.
«Как мы видим, очень серьезная ситуация сейчас складывается с шатдауном. Он длится уже 37 дней, побит рекорд первого срока Трампа, когда тоже был шатдаун. Сейчас обе партии пока не готовы идти на какой-то серьезный компромисс. Принять компромиссный вариант бюджета пока не получается. Предполагалось, что после местных выборов, которые сейчас состоялись в США, обе партии все-таки утвердят бюджет, потому что они не хотели до выборов расстраивать свой электорат уступками. Выборы закончились уверенной победой демократов, что усилило их стремления блокировать инициативы Трампа. А Трамп не хочет сдавать назад, поэтому ситуация тупиковая», - пояснил он.
По его словам, только форс-мажор может заставить стороны договориться.
«Со многими социальными программами возникают перебои. Чиновники, военные, авиадиспетчеры не получают заработных плат. Отменяют многие рейсы, готовятся частично приостановить воздушное сообщение. Нельзя исключать, что мы увидим серьезные форс-мажоры. Один грузовой самолет и так уже упал в штате Кентукки. Если случится что-то с пассажирским самолетом, это уже вынудит стороны пойти на компромисс. Сейчас дедлайн – середина-конец ноября. В этот период будут попытки договориться, если не успеют, это все может затянуться до Рождества в конце декабря», - предупредил собеседник НСН.
Ранее телеканал CNN провёл опрос и выяснил, что рейтинг одобрения Трампа снизился до самого низкого уровня за время его второго срока и составил 37%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
