Дедлайн рекордного шатдауна в США – середина-конец ноября, но он может затянуться и до Рождества в конце декабря, заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) привела к отмене 60% авиарейсов в трех крупнейших аэропортах американского штата Нью-Йорк. Телеканал NBS News 5 ноября сообщал, что шатдаун, который начался в полночь 1 октября, стал самым продолжительным в истории США, тем самым превзойдя все предыдущие шатдауны. Дудаков объяснил, почему партии зашли в тупик.