Политолог назвал реалистичной новую стратегию нацбезопасности США

«Плюс в этом документе очень активно критикуется ситуация в Европе. То есть может сложиться такое впечатление, что именно Европа, а не Россия является оппонентом США. Потому что именно про Европу сказано, что она ушла в сторону цивилизационного упадка с приемом огромного количества беженцев, с деструктивной политикой либеральных элит, отказом от своих традиций и культуры. В связи с этим США хоть и делают европейское направление менее приоритетным для себя, но продолжат свою стратегию смены элит в Европе. То есть либеральные элиты будут пытаться поменять на более консервативные и национально ориентированные — то, что в принципе Трамп (президент США Дональд Трамп – прим. НСН) и его команда уже делают. Поэтому в ближайшее время будет очень серьезный кризис в трансатлантических отношениях между США и Европой, который будет проявляться во всем: в отношениях и с Евросоюзом, и с НАТО. И то, что сейчас США ведут переговоры с Россией через головы европейцев — тоже яркий пример этому. Но смена элит в Европе выгодна и РФ, поэтому Москва точно не будет против того, что Вашингтон сейчас пытается объявить войну либеральному истеблишменту ЕС», - заключил собеседник НСН.

