Политолог назвал реалистичной новую стратегию нацбезопасности США
Американист Малек Дудаков в эфире НСН отметил, что в рамках новой стратегии по нацбезопасности США Европа и Ближний Восток отойдут на второй план.
Новая стратегия по нацбезопасности США подразумевает конкуренцию Вашингтона с Китаем на Западе и в Азии, стратегическую стабильность в отношениях с Россией, а также войну США с либеральным истеблишментом Евросоюза, в связи с чем ЕС и США ждет серьезный кризис. Об этом в беседе с НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Накануне США опубликовали новую стратегию по нацбезопасности. Эксперты уже назвали ее по-настоящему революционной, так как в ней есть пункт, касающийся отношений с Россией. Уточняется, что теперь восстановление стратегической стабильности с РФ станет одним из главных внешнеполитических приоритетов США в Европе. По мнению Дудакова, новый план выглядит достаточно реалистичным.
«Действительно внешняя стратегия национальной безопасности США — это во многом уникальный документ, по сравнению со всем, что мы наблюдали за ближайшую эпоху происходящего в Вашингтоне. Он, конечно, более реалистичен, чем все остальные их предыдущие планы. То есть нынешняя администрация в Вашингтоне признает факт того, что ресурсы США ограничены, "американская империя" находится в состоянии упадка, и в связи с этим нужно искать приоритетные направления и работать только по ним», - отметил он.
Политолог перечислил основные приоритетные направления по новому плану нацбезопасности США.
«В рамках этой стратегии самым выгодным приоритетным направлением, во-первых, называют западное полушарие, и США будут там пытаться усиливать свое влияние и конкурировать с Китаем. Второе — это, конечно, азиатское направление, где конкуренция с Китаем тоже будет очень активно проявляться. При этом Европа и Ближний Восток отходят на второй план. Здесь США будут требовать от своих союзников, от тех же европейцев, тратить больше расходов на оборонку и в большей степени заниматься своими вопросами национальной безопасности», - объяснил он.
Дудаков заметил, что, согласно новой стратегии, США нацелены на партнерство с Россией.
«С Россией в рамках этой стратегии предлагается не конфликтовать, а договориться о стратегической стабильности. Потому что США признают наши успехи на поле боя, нашу фактическую победу в спецоперации на Украине. Поэтому они постараются переключить свои ресурсы и возможности на другие треки, а с Россией — договориться так, чтобы у них была свобода рук. Они были бы не против использовать Европу как сдерживающий фактор в контексте российского влияния, но не более того. В это укладывается и нынешняя история с сокращением финансирования Украины», - подчеркнул он.
Кроме того, политолог заметил, что в новой стратегии нацбезопасности США Вашингтон по многим параметрам критикует ЕС.
«Плюс в этом документе очень активно критикуется ситуация в Европе. То есть может сложиться такое впечатление, что именно Европа, а не Россия является оппонентом США. Потому что именно про Европу сказано, что она ушла в сторону цивилизационного упадка с приемом огромного количества беженцев, с деструктивной политикой либеральных элит, отказом от своих традиций и культуры. В связи с этим США хоть и делают европейское направление менее приоритетным для себя, но продолжат свою стратегию смены элит в Европе. То есть либеральные элиты будут пытаться поменять на более консервативные и национально ориентированные — то, что в принципе Трамп (президент США Дональд Трамп – прим. НСН) и его команда уже делают. Поэтому в ближайшее время будет очень серьезный кризис в трансатлантических отношениях между США и Европой, который будет проявляться во всем: в отношениях и с Евросоюзом, и с НАТО. И то, что сейчас США ведут переговоры с Россией через головы европейцев — тоже яркий пример этому. Но смена элит в Европе выгодна и РФ, поэтому Москва точно не будет против того, что Вашингтон сейчас пытается объявить войну либеральному истеблишменту ЕС», - заключил собеседник НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что целью разговора российского президента Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффов является решение конкретных прикладных вопросов, а не показуха.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Политолог назвал реалистичной новую стратегию нацбезопасности США
- СМИ: Дочь Ларисы Долиной задолжала налоговой 47 тысяч рублей
- Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фотографиями в сообщениях
- Симоньян включили в список самых влиятельных людей мира
- Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли
- Суд признал законным отказ в УДО юристу Цивину
- В ГД поддержали самоцензуру онлайн-кинотеатров
- Лурье не будет отзывать из Верховного суда жалобу на Долину
- Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения
- Умер лучший Дед Мороз России Александр Скавыш
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru