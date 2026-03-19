Минсельхоз: Пострадавшим хозяйствам в Новосибирской области окажут поддержку
Министерство сельского хозяйства России на фоне вспышек пастереллеза в Новосибирской области заявило, что пострадавшим хозяйствам окажут всю необходимую поддержку, сообщает РИА Новости.
Правительство региона выделило около 200 млн рублей на компенсации. Их уже получили более 20 собственников. Принято свыше 50 заявлений на социальные выплаты. Владельцы личных подсобных хозяйств начнут их получать с 19 марта
На первые полосы СМИ в эти дни вышел скандал с забоем скота в Новосибирской области, о которым высказались даже в Кремле. В защиту животных и их хозяев выступили многие звезды шоу-бизнеса, сравнивающие происходящие с беспределом из 1990-х, а депутаты Госдумы уже обратились к премьер-министру России и главе Следственного комитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
