Трамп выступил против новых ударов по энергетике Ирана

Президент США Дональд Трамп не поддерживает новые атаки по энергетическим объектам Ирана после удара Израиля по газовому месторождению «Южный Парс», сообщает The Wall Street Journal.

Президент Ирана пообещал суровую месть за смерть Али Лариджани

Эта атака была одобрена как сигнал на фоне угрозы блокировки Ормузского пролива. Однако американский лидер считает новые удары пока избыточными. При этом его позиция может измениться в зависимости от развития ситуации.

Тем временем, Иран ударил ракетами по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
