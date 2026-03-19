Трамп выступил против новых ударов по энергетике Ирана
19 марта 202604:01
Президент США Дональд Трамп не поддерживает новые атаки по энергетическим объектам Ирана после удара Израиля по газовому месторождению «Южный Парс», сообщает The Wall Street Journal.
Эта атака была одобрена как сигнал на фоне угрозы блокировки Ормузского пролива. Однако американский лидер считает новые удары пока избыточными. При этом его позиция может измениться в зависимости от развития ситуации.
Тем временем, Иран ударил ракетами по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Минсельхоз: Пострадавшим хозяйствам в Новосибирской области окажут поддержку
- Началось рассмотрение дела экс-мэра Сочи Копайгородского за взятки на 300 млн рублей
- Иран ударил ракетами по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре
- Песков: Работа трехсторонней группы России—США—Украины приостановлена
- Кинотеатры в майские праздники откажутся от показов западных фильмов
- Минфин хочет отложить запрет букмекерам принимать ставки у несовершеннолетних и должников
- Тысячи шахтёров в Кузбассе остались без работы из-за закрытия предприятий
- В центре Москвы продают особняк украинского олигарха за 3,7 млрд рублей