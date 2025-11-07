В США отменили почти 700 авиарейсов из-за шатдауна
Около 700 рейсов отменили в крупных аэропортах США на фоне приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Об этом сообщает телеканал NBC.
По данным авиакомпаний, 7 ноября перевозчик American отменит 220 авиарейсов, United - 188, Delta - 170, Southwest - почти 100.
Ранее американская администрация анонсировала ограничения на объемы авиаперевозок в ряде крупных авиагаваней с 7 ноября. Также власти разрешат проводить космические запуски только в определенное время суток.
Шатдаун продолжается в США с 1 октября, федеральное правительство приостановило работу из-за не утвержденного в сенате бюджета на фоне разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru