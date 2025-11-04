Без еды и полетов: Чем США опасен шатдаун

БЕЗ АВИАПОЛЕТОВ

Накануне министр транспорта США Шон Даффи объявил, что американские власти могут полностью закрыть воздушное пространство страны из-за угрозы безопасности полетов в связи с продолжающимся шатдауном. По его словам, в настоящий момент ситуация не является критической, но шатдаун создает дополнительный риск для сферы авиации.

В интервью телеканалу «CNBC» он объяснил, что шатдаун угрожает закрытием воздушного пространства США, поэтому в случае необходимости в Вашингтоне хотят полностью его закрыть, пишет RT.

«Мы не позволим людям путешествовать… Мы еще пока не в этой точке, происходят только существенные задержки», - заявил Даффи.