Без еды и полетов: Чем США опасен шатдаун
Шатдаун в США длится уже больше месяца. Он начался 1 октября, когда в Конгрессе не смогли согласовать федеральный бюджет на новый финансовый год.
На фоне шатдауна в США собираются закрыть воздушное пространство страны для полетов. Десятки миллионов людей могут остаться без продовольственной помощи. Специалисты говорят, что шатдаун может продлиться долго. При этом, по мнению некоторых политологов, это будет выгодно действующему президенту США Дональду Трампу.
БЕЗ АВИАПОЛЕТОВ
Накануне министр транспорта США Шон Даффи объявил, что американские власти могут полностью закрыть воздушное пространство страны из-за угрозы безопасности полетов в связи с продолжающимся шатдауном. По его словам, в настоящий момент ситуация не является критической, но шатдаун создает дополнительный риск для сферы авиации.
В интервью телеканалу «CNBC» он объяснил, что шатдаун угрожает закрытием воздушного пространства США, поэтому в случае необходимости в Вашингтоне хотят полностью его закрыть, пишет RT.
«Мы не позволим людям путешествовать… Мы еще пока не в этой точке, происходят только существенные задержки», - заявил Даффи.
До этого политик предупредил о повсеместных отменах и задержках рейсов в США в связи с шатдауном из-за нехватки авиадиспетчеров, напоминает RT. Он рассказал, что диспетчерам в стране в течение нескольких недель не платят зарплаты, и они стали искать другие места работы.
Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, почти 50% всех крупных центров управления воздушным движением испытывают нехватку персонала. При этом отмечается, что авиадиспетчеры обязаны работать без оплаты на время шатдауна.
БЕЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ
Между тем, 4 ноября власти Нью-Джерси мобилизовали Нацгвардию из-за продолжающегося в США шатдауна, который угрожает прекращением финансирования программы продовольственной помощи SNAP, сообщает «Ura.ru».
Губернатор штата Фил Мерфи в соцсетях рассказал, что это было сделано для оказания помощи с экстренным хранением и транспортировкой продовольствия в связи с неспособностью администрации президента в полной мере и стабильно финансировать пособия по программе SNAP. Политик подчеркнул, что свыше 800 тысяч жителей штата зависят от программы продпомощи для удовлетворения базовых потребностей в питании.
Согласно информации «РЕН ТВ», программой SNAP пользуются примерно 42 млн американцев — то есть почти каждый восьмой житель страны. Известно, что более 20 штатов уже подали иски против администрации президента Дональда Трампа из-за угрозы оставить миллионы граждан без продовольственных талонов.
До этого глава ФРС США Джером Пауэлл признал, что шатдаун скажется на экономической активности страны, передает RT.
«Приостановка работы правительства будет оказывать давление на экономическую активность, пока она остается в силе, но эти последствия должны быть обращены вспять после окончания шатдауна», - заявил он.
ШАТДАУН В США
Шатдаун в США начался 1 октября, после того, как Конгресс не смог согласовать федеральный бюджет на новый финансовый год. После этого Администрация Дональда Трампа на фоне приостановки работы правительства начала рассматривать планы по увольнению 16 тысяч федеральных служащих.
22 октября сенат США в 12-й раз не смог принять республиканский проект о продолжении финансирования правительства. В конце октября RT сообщил, что в США из-за шатдауна кончаются деньги на выплаты военным.
Власти Нью-Йорка уже объявили чрезвычайное положение, чтобы предотвратить массовый голод из-за ситуации в стране. Мэр города Кэти Хокул сообщила, что приостановка работы правительства привела к отсутствию финансирования на продталоны, и с 1 ноября граждане США не смогут получать такую помощь.
Приостановка работы правительства США происходит, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности госорганов. Это уже несколько раз случалось в истории страны.
На время шатдауна некритичные органы закрываются, а сотни тысяч их работников отправляют в неоплачиваемый отпуск. Обычно приостановление не относится к важнейшим организациям и ведомствам, жизненно важным для обеспечения безопасности страны, например, таким как армия. Но в связи с тем, что расходы бюджета устанавливаются решением Конгресса, возможна остановка финансирования и работы любой госорганизации.
Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин считает, что сильная поляризация в американском обществе создает предпосылки для того, что шатдаун в США затянется надолго. По его словам, если шатдаун продлится дольше нескольких дней, он нанесет серьезный ущерб экономике и ударит по репутации Республиканской партии.
«Последний шатдаун в 2019 году длился 35 дней, Трамп тогда поставил рекорд по длительности шатдауна. Все шатдауны свидетельствуют о поляризации в обществе. В первую очередь, камень преткновения — это урезание социально-медицинских расходов, льготных медицинских страховок малоимущим слоям населения. Демократы считают, что республиканцы пытаются их урезать, республиканцы предлагают отодвинуть решение этого вопроса на второй план. Республиканцы ставят во главу угла принятие госбюджета в том виде, в котором они его обозначили. Из-за сильной поляризации общества есть предпосылки к тому, что шатдаун затянется. Это будет серьезный ущерб для экономики, шатдаун может спровоцировать рецессию. Репутационные издержки больше понесут республиканцы, нежели демократы», - объяснил он в беседе с НСН.
Однако, по мнению политолога Кирилла Котова, приостановка всей работы системы власти, будет на руку Трампу, который получит шанс укрепить свои позиции. Он заметил, что шатдаун даст президенту США возможность претворить в жизнь давнюю идею о сокращении числа госслужащих, поддерживающих Демократическую партию и не согласных с политикой главы Белого дома.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что рейтинг Дональда Трампа на фоне шатдауна в США упал до минимума второго срока.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд решил, что Долина при афере с ее квартирой не осознавала своих действий
- Дрон ВСУ атаковал подстанцию в слободе Белой в Курской области
- Монсон назвал Россию мощнейшей спортивной страной
- Без еды и полетов: Чем США опасен шатдаун
- В Бельгии украли данные со смартфонов миллионов абонентов
- Путин учредил два новых праздника в России
- Эксперт Фаворов: Рак вышел на второе место среди причин смертности людей
- В России повторно объявили в розыск блогера Гасанова
- МИД Италии вызвал российского посла
- Вопросы к прямой линии с Путиным начнут собирать за две недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru