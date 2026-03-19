Пентагон добивается выделения более $200 млрд на операцию против Ирана
19 марта 202605:01
Американские военные добиваются выделения более $200 млрд для продолжения операции против Ирана, сообщает The Washington Post.
По данным издания, Пентагон попросил администрацию США одобрить запрос в Конгресс на финансирование войны. Как заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, новый запрос наверняка встретит сопротивление со стороны парламентариев, выступающих против конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает Иран «империей зла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
