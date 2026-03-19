Саксофонист Бутман возмутился уходом зрителей после появления Долиной на сцене в Петербурге
Российский саксофонист Игорь Бутман разозлился на массовый уход зрителей с гала-концерта фестиваля «Триумф джаза», сообщает Daily Storm.
Это произошло во время появления на сцене певицы Ларисы Долиной. Бутман указал, что считает «идиотскими» вопросы от представителей СМИ на тему Долиной. По его словам, дело не в личности народной артистки РФ, а в воспитании и повадках самих зрителей.
Долина была завершающим артистом на фестивале. После появления певицы на сцене зал покинули свыше 50 человек.
Ранее Долина подала иск к мошенникам о возмещении 176 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
