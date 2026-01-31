В США расширили полномочия силовиков по задержанию мигрантов без ордера

Как сообщает The New York Times со ссылкой на внутренний документ Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), полномочия агентов ведомства были расширены: теперь они вправе задерживать людей без предварительного получения ордера на арест.

Согласно обновленным правилам, федеральные агенты могут осуществлять задержания непосредственно на месте, если у них есть подозрения, что человек находится в стране нелегально и может скрыться до оформления ордера. Прежде для таких действий требовалось представить обоснование.

Исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс охарактеризовал прежний порядок как «необоснованный».

Напомним, что в январе агенты службы убили двух граждан США в Миннеаполисе, штат Миннесота. Они протестовали против действий силовиков в отношении мигрантов.

ФОТО: ТАСС/EPA
