В США расширили полномочия силовиков по задержанию мигрантов без ордера

Согласно обновленным правилам, федеральные агенты могут осуществлять задержания непосредственно на месте, если у них есть подозрения, что человек находится в стране нелегально и может скрыться до оформления ордера. Прежде для таких действий требовалось представить обоснование.



Исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс охарактеризовал прежний порядок как «необоснованный».

Напомним, что в январе агенты службы убили двух граждан США в Миннеаполисе, штат Миннесота. Они протестовали против действий силовиков в отношении мигрантов.

