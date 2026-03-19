Долина хочет посетить свои прошлые места жительства
19 марта 202606:15
Российская исполнительница Лариса Долина заявила, что надеется найти в своем гастрольном графике свободное время, чтобы посетить места, где она раньше жила, сообщает РИА Новости».
По словам певицы, у нее много любимых мест в Москве и в Санкт-Петербурге, однако ей не хватает времени, чтобы доехать до них в силу большой загруженности. «Утром приезжаю, вечером концерт - и опять в поезд после концерта», — пожаловалась артистка.
Ранее саксофонист Бутман возмутился уходом зрителей после появления Долиной на сцене в Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
