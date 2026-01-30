В Госдуме назвали способ защитить Кубу от Трампа
Россия может обеспечить энергией кубинцев, чтобы они не попали под власть США, заявил НСН Алексей Чепа.
Россия продолжает оказывать Кубе поддержку в рамках двусторонних соглашений между двумя странами, а США пытаются заставить «Остров свободы» играть по своим правилам, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.
Президент США Дональд Трамп заявил, что политика и действия кубинского режима представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Из-за этого он ввел чрезвычайное положение во всей стране. Об этом сообщается на официальном портале Белого дома. При этом запасов нефти на Кубе остаётся максимум на три недели, подсчитали аналитики. Чепа уверен, что главная цель республиканца — заставить Кубу подчиняться американцам.
«Мы помним об угрозе наркотрафика, которая привела к событиям в Венесуэле. Все понимают, что творился беспредел: похищение венесуэльского президента Николаса Мадуро, нападения на различные танкеры, которые перевозили нефть из его страны. Сейчас просто начался очередной этап давления на независимое государство, которое пытается вести свою политику не по правилам США. Кубе следует ждать усугубления ситуации. Как мы можем здесь помочь? В первую очередь, обеспечить ее энергоресурсами, которые она перестала получать из Венесуэлы. Мы плотно сотрудничаем со страной во всех сферах, которые прописаны в наших соглашениях», — указал он.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец усомнился в эфире НСН, что США начнут наземную военную операцию против Кубы.
