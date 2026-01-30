Россия продолжает оказывать Кубе поддержку в рамках двусторонних соглашений между двумя странами, а США пытаются заставить «Остров свободы» играть по своим правилам, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.



Президент США Дональд Трамп заявил, что политика и действия кубинского режима представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Из-за этого он ввел чрезвычайное положение во всей стране. Об этом сообщается на официальном портале Белого дома. При этом запасов нефти на Кубе остаётся максимум на три недели, подсчитали аналитики. Чепа уверен, что главная цель республиканца — заставить Кубу подчиняться американцам.