Началось рассмотрение дела экс-мэра Сочи Копайгородского за взятки на 300 млн рублей
В Москве началось рассмотрение уголовного дела экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, сообщает «Коммерсант».
Он обвиняется в получении взяток на сумму около 300 млн руб., а также в других преступлениях. Как заявил в обвинении прокурор, бывшему главе города вменяется в вину семь преступных эпизодов. Копайгородский заявил, что вину ни по одному пункту не признает, так как он не совершал никаких преступлений.
Его жена Янина Копайгородская, которой вменяют пособничество в коррупции, также отрицала вину. О невиновности заявил еще один подсудимый — помощник супруги бывшего мэра Александр Пасунько, которому инкриминировали оказание давления на свидетеля.
Ранее по иску Генеральной прокуратуры к бывшему мэру Сочи, его супруге и других близким лицам в доход государства изъяли драгоценности стоимостью около 51 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
