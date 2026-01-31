Выгодный момент: Мария Бутина призвала Трампа к здравому смыслу
Действия американцев по отношению к Кубе вызывают серьезную тревогу, заявила НСН Марина Бутина.
США уже нарушали международное право в Латинской Америке, а в ситуации с Кубой Россия ожидает здравого поведения от американского президента Дональда Трампа, рассказала депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в разговоре с НСН.
Президент США Дональд Трамп заявил, что политика и действия кубинского режима представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Об этом сообщается на официальном портале Белого дома. Бутина указала, что Россия считает такие меры неоправданным давлением.
«Позиция нашего министерства иностранных дел довольно однозначная: действия США в Латинской Америке, в особенности по отношению к Венесуэле и Кубе, вызывают серьезную тревогу. Россия выражает полную поддержку суверенитету Кубы и выступает за немедленное прекращение санкционного давления, введенного в обход Совета Безопасности ООН. Сегодня трудно говорить о каких-либо гарантиях, когда речь идет о действиях США. Совсем недавно мы уже стали свидетелями грубейшего нарушения международного права. Штаты подгадали момент, наиболее выгодный для себя. Остаётся надеяться, что здравый смысл всё-таки возьмёт своё», — отметила она.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН назвал способ защитить Кубу от Трампа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО: ВС РФ освободили Торецкое и Петровку
- Филипп Янковский призвал разнообразить жанры в современном кино
- Минюст США опроверг данные из файлов Эпштейна о связи Трампа с несовершеннолетней
- Маколей Калкин прокомментировал смерть актрисы Кэтрин О’Хары
- Выгодный момент: Мария Бутина призвала Трампа к здравому смыслу
- Самую низкую продажу водки зафиксировали в Москве
- В США на фоне убийств в Миннесоте начался частичный шатдаун
- Вирусолог перечислила опасные для посещения страны из-за вируса Нипах
- В Мурманской области произошел частичный блэкаут
- «Эмоциональный импульс»: Психолог объяснила опасность покупок в рассрочку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru