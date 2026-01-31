Выгодный момент: Мария Бутина призвала Трампа к здравому смыслу

Действия американцев по отношению к Кубе вызывают серьезную тревогу, заявила НСН Марина Бутина.

США уже нарушали международное право в Латинской Америке, а в ситуации с Кубой Россия ожидает здравого поведения от американского президента Дональда Трампа, рассказала депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в разговоре с НСН.

Президент США Дональд Трамп заявил, что политика и действия кубинского режима представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Об этом сообщается на официальном портале Белого дома. Бутина указала, что Россия считает такие меры неоправданным давлением.

«Позиция нашего министерства иностранных дел довольно однозначная: действия США в Латинской Америке, в особенности по отношению к Венесуэле и Кубе, вызывают серьезную тревогу. Россия выражает полную поддержку суверенитету Кубы и выступает за немедленное прекращение санкционного давления, введенного в обход Совета Безопасности ООН. Сегодня трудно говорить о каких-либо гарантиях, когда речь идет о действиях США. Совсем недавно мы уже стали свидетелями грубейшего нарушения международного права. Штаты подгадали момент, наиболее выгодный для себя. Остаётся надеяться, что здравый смысл всё-таки возьмёт своё», — отметила она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН назвал способ защитить Кубу от Трампа.

