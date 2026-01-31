США уже нарушали международное право в Латинской Америке, а в ситуации с Кубой Россия ожидает здравого поведения от американского президента Дональда Трампа, рассказала депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в разговоре с НСН.



Президент США Дональд Трамп заявил, что политика и действия кубинского режима представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Об этом сообщается на официальном портале Белого дома. Бутина указала, что Россия считает такие меры неоправданным давлением.