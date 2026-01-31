В США на фоне убийств в Миннесоте начался частичный шатдаун
31 января в США частично остановилась работа правительства (начался шатдаун) в связи с тем, что Конгресс не утвердил бюджет в установленный срок. Об этом сообщают издания «The Guardian» и NPR.
Отмечается, что сбой финансирования стал результатом отказа сенаторов-демократов поддержать законопроект о расходах Министерства внутренней безопасности. Это произошло после начала протестов, вспыхнувших в связи с убийствами в Миннесоте.
Издание «Politico» писало, что 29 января в Сенате одобрили компромиссный пакет для предотвращения кризиса, который включал двухнедельное финансирование МВБ, а также ассигнования на оборону и госдепартамент до конца сентября. При этом Конгрессу так и не удалось окончательно согласовать бюджет до полуночи 30 января. Именно этот срок был указан в качестве дедлайна.
До этого в американском штате Миннесота в ходе операций иммиграционной службы ICE в городе Миннеаполис произошла перестрелка с участием агентов, в ходе которой один из сотрудников застрелил мужчину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее американист Малек Дудаков в интервью НСН заметил, что президент США Дональд Трамп всеми силами будет пытаться избежать нового шатдауна, так как это ослабит его переговорные позиции внутри США и на внешнем контуре.
