В США на фоне убийств в Миннесоте начался частичный шатдаун

Издание «Politico» писало, что 29 января в Сенате одобрили компромиссный пакет для предотвращения кризиса, который включал двухнедельное финансирование МВБ, а также ассигнования на оборону и госдепартамент до конца сентября. При этом Конгрессу так и не удалось окончательно согласовать бюджет до полуночи 30 января. Именно этот срок был указан в качестве дедлайна.

До этого в американском штате Миннесота в ходе операций иммиграционной службы ICE в городе Миннеаполис произошла перестрелка с участием агентов, в ходе которой один из сотрудников застрелил мужчину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее американист Малек Дудаков в интервью НСН заметил, что президент США Дональд Трамп всеми силами будет пытаться избежать нового шатдауна, так как это ослабит его переговорные позиции внутри США и на внешнем контуре.