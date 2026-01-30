ДАВЛЕНИЕ УСИЛИВАЕТСЯ

Трамп усиливает давление на Кубу, запасов нефти в стране при нынешнем уровне потребления и производства хватит на 15–20 дней, пишет Financial Times со ссылкой на данные платформы Kpler. Ранее СМИ сообщали, что новое руководство Венесуэлы пообещало США прекратить поставки нефти на Кубу, а Мексика уже приостановила свои нефтяные поставки на «Остров Свободы». Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум, заявила, что прекращение поставок нефти на Кубу — суверенное решение Мексики, а не результат давления извне.

Резкое сокращение поставок нефти со стороны Венесуэлы и Мексики, - это очень серьезный удар по кубинской экономике, заявил НСН ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

«В США рассчитывают на то, что нынешняя кубинская власть упадет сама собой. Рубио (глава госдепа США Марко Рубио), выступая в американском Сенате, заявил, что Вашингтон ничего не делает и не собирается делать для того, чтобы сменить власть на Кубе, она упадет сама. Экономическая ситуация, вне всякого сомнения, критическая. Она аналогична, а, может быть, даже еще сильнее той ситуации, в которой Куба оказалась после того, как Советский Союз снизил экономическую поддержку кубинской экономики, а затем и Россия практически вовсе от этой экономической поддержки отказалась», - напомнил он.

По его словам, резкое сокращение поставок нефти со стороны Венесуэлы стало серьезным ударом по кубинской экономике.

11 января Трамп заявлял, что Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, призвав Гавану пойти на сделку и пригрозив республике серьезными последствиями. 28 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес пообещала полностью прекратить поставки нефти Кубе.

Трамп же в своей привычной манере заявил журналистам, что дальше усиливать давление на Кубу просто некуда.

«Не думаю, что можно оказать еще большее давление, кроме как прийти туда и повзрывать там всё», - сказал он американскому радиоведущему Хью Хьюитту.

При этом Politico пишет, администрация Трампа рассматривает новые меры в отношении Кубы, включая введение полной военно-морской блокады.