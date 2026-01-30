Смена власти? Зачем Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за «угрозы национальной безопасности», которая исходит от Кубы, а госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтону выгодна смена кубинского режима.
Американский лидер Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за «угрозы национальной безопасности», которая якобы исходит от Кубы.
Указ опубликован на сайте президентской администрации. Из документа следует, что действия кубинских властей направлены на нанесение вреда Вашингтону, а также на поддержку враждебных стран (включая Россию, Китай и Иран) и террористов, которые пытаются уничтожить Америку.
Трамп также считает необходимым и целесообразным установить тарифную систему. Речь идет о дополнительной пошлине на товары стран, которые поставляют Кубе нефть.
ДАВЛЕНИЕ УСИЛИВАЕТСЯ
Трамп усиливает давление на Кубу, запасов нефти в стране при нынешнем уровне потребления и производства хватит на 15–20 дней, пишет Financial Times со ссылкой на данные платформы Kpler. Ранее СМИ сообщали, что новое руководство Венесуэлы пообещало США прекратить поставки нефти на Кубу, а Мексика уже приостановила свои нефтяные поставки на «Остров Свободы». Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум, заявила, что прекращение поставок нефти на Кубу — суверенное решение Мексики, а не результат давления извне.
Резкое сокращение поставок нефти со стороны Венесуэлы и Мексики, - это очень серьезный удар по кубинской экономике, заявил НСН ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.
«В США рассчитывают на то, что нынешняя кубинская власть упадет сама собой. Рубио (глава госдепа США Марко Рубио), выступая в американском Сенате, заявил, что Вашингтон ничего не делает и не собирается делать для того, чтобы сменить власть на Кубе, она упадет сама. Экономическая ситуация, вне всякого сомнения, критическая. Она аналогична, а, может быть, даже еще сильнее той ситуации, в которой Куба оказалась после того, как Советский Союз снизил экономическую поддержку кубинской экономики, а затем и Россия практически вовсе от этой экономической поддержки отказалась», - напомнил он.
По его словам, резкое сокращение поставок нефти со стороны Венесуэлы стало серьезным ударом по кубинской экономике.
11 января Трамп заявлял, что Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, призвав Гавану пойти на сделку и пригрозив республике серьезными последствиями. 28 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес пообещала полностью прекратить поставки нефти Кубе.
Трамп же в своей привычной манере заявил журналистам, что дальше усиливать давление на Кубу просто некуда.
«Не думаю, что можно оказать еще большее давление, кроме как прийти туда и повзрывать там всё», - сказал он американскому радиоведущему Хью Хьюитту.
При этом Politico пишет, администрация Трампа рассматривает новые меры в отношении Кубы, включая введение полной военно-морской блокады.
Помочь кубинцам с поставками нефти может разве что Россия, однако это чревато повторением «карибского кризиса», так как преимущество в зоне Карибского бассейна остается за США. Об этом НСН рассказал профессор МГИМО Борис Мартынов.
«Единственное, разве только Россия начнет поставки нефти на Кубу на судах под своим флагом. Но мы уже видели, чем это может быть чревато - повторением «карибского кризиса». Ну, и Мексика, Иран. Опять-таки, преимущества американцев в зоне Карибского бассейна неоспоримы. Куба сама ведь добывает нефть с помощью России на континентальном шельфе, но этого объема не хватит для обеспечения всех потребностей Кубы. Так, что, пожалуй, опять введение особого периода, резкие ограничения, но кубинцы и так 60 лет живут в условиях блокады, им не привыкать», - подытожил он.
УСТРАНЯТ ПРОБЛЕМУ
Еще 4 января госсекретарь США Марко Рубио назвал кубинское правительство серьезной проблемой для Вашингтона и намекнул на возможные трудности для Гаваны.
«Правительство Кубы представляет собой огромную проблему. Полагаю, что у них большие неприятности», - сказал он в интервью телеканалу NBC News.
Отвечая на вопрос о потенциальной операции против Кубы, аналогичной той, что была проведена в Венесуэле, госсекретарь отметил, что для международного сообщества не секрет, что Соединённые Штаты отнюдь не являются сторонниками нынешнего руководства республики.
До этого президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в экстренном обращении к нации назвал действия США в Венесуэле актом государственного терроризма и грубым нарушением международного права. Кубинский лидер заявил о полной готовности народа защищать страну и подчеркнул, что за Венесуэлу и Кубу кубинцы готовы отдать даже свои жизни.
28 января Рубио повторил свою мысль о смене власти на Кубе.
«Это не означает, что мы собираемся предпринимать какие-то шаги прямо сейчас, но нет никаких сомнений в том, что для Соединённых Штатов было бы большим преимуществом, если бы Кубой больше не управлял автократический режим», - пояснил он.
Администрация США может попытаться реализовать смену политического режима на Кубе по модели, ранее использованной в Венесуэле, считает политолог и американист Алексей Черняев. По его словам, уязвимое экономическое положение страны и внутренняя нестабильность делают такой сценарий относительно простым для реализации.
Эксперт отметил, что в случае организации морской блокады и прекращения поставок нефти положение на острове может быстро перерасти в чрезвычайное, что создаст условия для давления на действующие власти.
Черняев считает, что предотвратить возможную попытку смены власти могла бы лишь четкая и однозначная поддержка со стороны России и Китая. В частности, он допустил, что присутствие военно-морских сил этих стран могло бы обеспечить свободу судоходства и снизить риск блокады, а также указал на возможность оказания экономической помощи Гаване.
Эксперт также подчеркнул, что смена власти на Кубе негативно отразится на интересах России. По его оценке, в отличие от Венесуэлы, Куба традиционно воспринимается в Москве как зона особого влияния, и любые действия США в этом направлении будут расценены в России крайне болезненно.
